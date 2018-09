Galaxy S10 | confermati i codici ufficiali delle tre varianti

Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare in tre varianti, più una quarta dedicata solo ad alcuni mercati. Nuove conferme arrivano dai numeri di modello, che dovrebbero essere SM-G970F, SM-G973F e SM-G975F. L'articolo Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un modulo 5G : Un articolo pubblicato su XDA-Developers ci informa di come siano state trovate evidenze di un quarto futuro dispositivo della casa Sudcoreana. Ciò è stato possibile grazie all'installazione della prima release (davvero instabile) della Samsung Experience 10 basata Android Pie. Gli sviluppatori, prima di ogni altra cosa, hanno deciso di analizzare le app di sistema per provare a cercare qualcosa di interessante.

Samsung Galaxy S10 : 4 varianti di cui una con modem 5G : A rilevare la presenza di quattro varianti pensate da Samsung, per il prossimo Galaxy S10, è il team di XDA-developers che ha ritrovato dei chiari riferimenti all'interno dell'aggiornamento di Android 9 Pie, destinato all'attuale linea Galaxy S9I modelli ritrovati riportano dei codici identificativi, uno di questi fa riferimento ad una grande novità che verrà introdotta, ovvero un dispositivo con modem in grado di supportare il

Android Pie svela quattro varianti di Galaxy S10 : i dettagli sulle differenze : Un firmware Android Pie ha svelato che Samsung lancerà sul mercato quattro varianti di Galaxy S10, confermando di fatto tanti rumors passati: ecco i dettagli.Il famoso forum di sviluppatori, XDA Developers, oggi ha diffuso la notizia che forse il prossimo Samsung Galaxy S10 uscirà sul mercato in quattro diverse varianti.L'informazione è stata estrapolata grazie ad un firmare Android Pie beta destinato ai Galaxy S9 Plus, nel quale sono

Galaxy S10 - Samsung cala il poker : disponibile in 4 varianti con 5G : Il telefono top di gamma dell'azienda sudcoreana verrà realizzato in quattro varianti, tre disponibili in tutto il mondo e un'altra con connessione 5G che sarà venduta solo in alcuni Paesi. I nomi ...

La serie Samsung Galaxy S10 comprenderà quattro modelli : Samsung Galaxy S10, la serie di punta del produttore che debutterà il prossimo anno, sarà composta da ben quattro modelli.

Samsung Galaxy S10 : caratteristiche - prezzo e data presentazione : Visto il successo ottenuto da Samsung con lo smartphone Galaxy Note 9, Samsung ha pensato di portare sugli scaffali dei negozi un nuovo smartphone dalla fotocamera impeccabile.Lo smartphone in programmazione si chiamerà Samsung Galaxy S10 (acquistabile anche nella versione plus), ovvero l’attesissimo successore del Galaxy S9.Samsung Galaxy S10 caratteristicheFotocamere Le sostanziali differenze tra Galaxy S10 e Galaxy S10 + riguardano la ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un display 19 : 9 : Sebbene la presentazione del Samsung Galaxy S10 sia lontana, il prossimo top di gamma del colosso coreano è uno degli smartphone più chiacchierati

Irriconoscibile il Samsung Galaxy S10 : rivoluzione design e colori - parola di CEO : Molto probabilmente il Samsung Galaxy S10 sarà proprio quello che in molti si aspettano, ossia un top di gamma non solo avanzato nelle sue specifiche hardware ma anche rivoluzionario nel design. DJ Koh, CEO del brand asiatico, in alcune recenti interviste rilasciate ai media cinesi ha lasciato intendere come le prossime ammiraglie si faranno portavoce di grossi cambiamenti estetici, per la gioia di numerosi fan.

DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 : DJ Koh, CEO della divisione mobile di Samsung, promette grandi cambiamenti in arrivo con i prossimi flagship Samsung Galaxy S10 e una colorazione tutta nuova.

Un fulmine a ciel sereno un nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 : Davvero inaspettato l'annuncio di questi minuti per il lancio di un nuovo Samsung Galaxy da parte del produttore sudcoreano. Il colpo di scena proviene dalla viva voce dell'azienda e dunque dal blog ufficiale del brand in cui è stato appena diramato l'annuncio di un prossimo keynote che forse davvero in pochi si sarebbero aspettati. Nessuna speranza per il tanto atteso Samsung Galaxy S10 che vedrà la luce solo nel 2019 e dunque cosa verrà reso

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) : Almeno uno dei modelli della prossima gamma Samsung Galaxy S10 (il Plus?) potrebbe avere ben cinque fotocamere in totale, tre dietro e due davanti. È quanto emerge da fonti vicine al produttore sud-coreano.

Samsung Galaxy S10 con sensore di impronte posteriore? Forse solo sul "base" : Samsung Galaxy S10 avrà il sensore di impronte digitali integrato nel display oppure no? Secondo le ultime indiscrezioni il produttore starebbe testando una versione con un sensore posteriore.

Galaxy S10 adotterà un sensore a ultrasuoni per le impronte sotto al display : Potrebbe esserci un'altra piccola rivoluzione per quanto riguarda gli smartphone e ad iniziarla potrebbe essere Samsung. Alcune indiscrezioni ci dicono, infatti, che in nuovo Galaxy S10 potrebbe avere uno speciale sensore per rilevare le impronte digitali. Sembra che Samsung si stia preparando a montare, sul Galaxy S10, un sensore ultrasonico per rilevare le impronte digitali. Questa nuova tecnologia, a differenza dei sensori ottici,