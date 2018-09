Furto per Andrea Iannone | dal suo Suv rubati oggetti per migliaia di euro

Due arresti per Furto di energia elettrica a Vittoria : Due persone a Vittoria sono finite ai domiciliari per furto di energia elettrica. Avevano collegato contatore della casa alla pubblica illuminazione.

Napoli - la nuova strategia dei ladri : Furto con l'asta per i selfie : La nuova frontiera del furto: mentre l'addetta al bancone si gira per qualche istante, il ladro infila sotto il bancone un'asta per i selfie e ruba i soldi. È accaduto stamattina a Napoli, in piazza ...

AL BANO - Furto A CELLINO SAN MARCO/ Ladri in casa? Per il cantante si tratta di qualche collaboratore… : Al BANO deve fare i conti con un altro FURTO nella sua tenuta a CELLINO San MARCO avvenuto proprio questa notte e che ha lasciato il cantante senza parole. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Precedenti per Furto - in giro in bici con la bici rubata tra le case : espulso : La polizia lo ha incrociato in via delle Rose mentre se ne andava girando in sella a una bicicletta, sbirciando nelle finestre delle case. Un atteggiamento sospetto che ha indotto gli agenti a ...

Al Bano derubato - nuovo Furto alle tenute Carrisi : “Sono affranto per quanto accaduto : Paura alle tenute Carrisi con Al Bano derubato di alcuni dei suoi beni più preziosi. La rapina si è consumata nella notte tra il 17 e il 18 settembre, quando una banda di ladri si è introdotta in casa dell'artista attraverso il muro che delimita la proprietà. La presenza dei numerosi ospiti dell'albergo non ha fermato le cattive intenzioni dei malviventi, che avrebbero quindi messo a segno il colpo, nel quale sono stati compresi anche 92 ...

Deruta - Furto al liceo Magnini : denunciate quattro persone : Deruta I carabinieri della Stazione di Deruta, a seguito di indagini, hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto quattro giovani, tre dei quali residenti a Deruta ed uno a ...

Acquaviva - ausiliaria arrestata per Furto al Miulli : è la stessa licenziata dopo il colpo all'oncologico di Bari : Si chiama O.C., è una 32enne di Valenzano specializzata nel furto di portafogli dentro gli ospedali. Le indicazioni fornite dai Carabinieri, che l'hanno arrestata ieri sera al Miulli di Acquaviva ...

Catanzaro - due giovani donne denunciate in stato di libertà dalla Polizia per Furto alla UPIM : Catanzaro - Avevano riempito le loro borse di merce di ogni tipo, sottratta all'interno di un negozio. Grazie all'attenzione e alla solerzia delle commesse il furto è stato scoperto e segnalato alla ...

Vercelli : arrestata per il Furto di un portafogli : Una donna si trova ai domiciliari dopo essere stata arrestata dalla polizia per un furto avvenuto in un supermercato di corso Prestinari a Vercelli. La donna, con numerosi precedenti alle spalle , l'...

Napoli - una colletta per il Monacone dopo il Furto choc : Sulla statua di San Vincenzo nella basilica di Santa Maria della Sanità campeggia ancora il drappo viola. dopo il furto del libro e del giglio dalla statua del Santo, il quartiere resta attonito. ...

Denunciare per Furto un clochard che trova il cibo nei rifiuti è qualificabile? : E quel fatto di cronaca diventa denuncia sociale di povertà dove l'occhio dovrebbe tacere per far parlare il cuore Rimini. Il clochard è là, in periferia. Con quella testa che pare andare lontano e ...

Rimini - senzatetto denunciato per Furto perché rovistava in un bidone della spazzatura : Un uomo di 48 anni è stato denunciato per furto da una donna che l'ha sorpreso a "rovistare" nella spazzatura, alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo a sopravvivere.Continua a leggere