Francia | allerta macellai su animalisti

Belgio - due casi di peste suina nei cinghiali : allerta in Francia : Due casi di peste suina africana rilevati su cinghiali in Belgio sono stati confermati dalle autorità sanitarie belghe, ha annunciato oggi il ministero dell’Agricoltura francese, chiedendo “una mobilitazione immediata per proteggere le fattorie”. La conferma della presenza di questo virus, che colpisce solo suini e cinghiali, rilevato nella città di Etalle, a circa dieci chilometri dalla Francia, “è una progressione ...

Maltempo - allerta in Francia : circa 750 turisti evacuati dai campeggi : Sono “circa 750” i turisti evacuati dagli almeno tre campeggi colpiti dalle inondazioni nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia: è quanto riferito dal capo di gabinetto della prefettura di zona, Thierry Dousset, intervistato da BFM-TV. Considerati anche i vicini dipartimenti Drome e Ardeche, il totale degli evacuati a causa del Maltempo è di circa 1.600 persone. Secondo il ministero dell’Interno di Parigi, 400 i ...

Allerta meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Francia : il ministro della salute decreta la fine dell”allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Francia : allerta per caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...