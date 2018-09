FOTO Processo Corona | ridotta la pena | lui sfoggia il tattoo finto provocatorio

blogitalia.news

(Di venerdì 21 settembre 2018) La Corte d’Appello di Milano ha ridotto da 12 a 6 mesi la condanna per Fabrizioper i 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa di una sua collaboratrice Fabrizioha sfidato (nuovamente) i giudici. Questa mattina si è presentato in Tribunale a Milano, per ildi appello circa i 2,6 milioni di euro nascosti nel controsoffitto della casa di una sua collaboratrice, con un tatuaggioall’indirizzo delle toghe. Ciò detto, il nuovoè in testa, di lato sopra l’orecchio. Ed è una scritta. Con scritto “Viva la libertà“. E una stellina nera a corredare il messaggio. Insomma, un messaggio palesemente polemico nei confronti della giustizia italiana, con la quale il paparazzo più famoso d’Italia non ha mai avuto un buon rapporto. clicca per ingrandirela re dei paparazzi Per inciso, la corte meneghina ha ridotto ...