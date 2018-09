Formula 1 | test Pirelli in Francia | 121 giri per Vettel sulla Ferrari SF71 H

Diretta Formula 1 Singapore live/ Hamilton in testa - Verstappen torna davanti alla Ferrari di Vettel! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula E - I test collettivi dal 16 al 19 ottobre : La Formula E ha ufficializzato le date dei test invernali che precederanno linizio della stagione 2018-2019, la quinta nella storia della categoria full electric, nella quale debutteranno le vetture di nuova generazione. Team e piloti si ritroveranno a Valencia dal 16 al 19 ottobre.Debutto ufficiale per le Gen 2. Per la prima volta, vedremo tutti gli 11 team e i 22 piloti in pista sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, per delle ...

Formula1 Test Ungheria - Raikkonen è 2°. Russell fa il nuovo record : record chiama record. La migliore prestazione del primo giorno di Test in Ungheria, di Antonio Giovinazzi con la Ferrari, ha retto il tempo di una notte: nella seconda e conclusiva giornata è stata ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : Day-2 a Russell - Mercedes - - ma Raikkonen vola con le soft : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:11 1 ago Pilota Team Tempo Russell Mercedes 1'15575 Raikkonen Ferrari 1'15649 Dennis Red Bull 1'17012 Giovinazzi Sauber 1'17558 Kubica Williams 1'18451 Mazepin ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : la seconda giornata in diretta live : live 18:51 31 lug LINE-UP PILOTI Team Martedì31 luglio Mercoledì 1° agosto Mercedes Russell Russell Haas " " Red Bull Ricciardo Dennis Williams Rowland Kubica Ferrari Giovinazzi Raikkonen McLaren ...

Formula1 Test all'Hungaroring - Giovinazzi da record con la rossa : Freccia Giovinazzi. Il pilota italiano, in azione con la Ferrari nella prima giornata di Test sulla pista dell'Hungaroring successiva alla disputa della gara, ha infatti segnato il miglior tempo della ...