Formula 1 - Test Pirelli | day-2 | Vettel completa 121 giri con la Ferrari

Formula 1 - test Pirelli in Francia : 121 giri per Vettel sulla Ferrari SF71 H : Dopo il gran lavoro svolto da Charles Leclerc , nel Day-2 dei test Pirelli è toccato a Sebastian Vettel salire sulla SF71 H. Al Paul Ricard di Le Castellet, il tedesco ha completato 121 giri , contro ...

Diretta Formula 1 Singapore live/ Hamilton in testa - Verstappen torna davanti alla Ferrari di Vettel! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove libere : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula E - I test collettivi dal 16 al 19 ottobre : La Formula E ha ufficializzato le date dei test invernali che precederanno linizio della stagione 2018-2019, la quinta nella storia della categoria full electric, nella quale debutteranno le vetture di nuova generazione. Team e piloti si ritroveranno a Valencia dal 16 al 19 ottobre.Debutto ufficiale per le Gen 2. Per la prima volta, vedremo tutti gli 11 team e i 22 piloti in pista sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, per delle ...

Formula1 Test Ungheria - Raikkonen è 2°. Russell fa il nuovo record : record chiama record. La migliore prestazione del primo giorno di Test in Ungheria, di Antonio Giovinazzi con la Ferrari, ha retto il tempo di una notte: nella seconda e conclusiva giornata è stata ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : Day-2 a Russell - Mercedes - - ma Raikkonen vola con le soft : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:11 1 ago Pilota Team Tempo Russell Mercedes 1'15575 Raikkonen Ferrari 1'15649 Dennis Red Bull 1'17012 Giovinazzi Sauber 1'17558 Kubica Williams 1'18451 Mazepin ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : Day-2 a Russel - Mercedes - - ma Raikkonen vola con le soft : Di seguito tempi e cronaca LIVE 14:13 1 ago CLASSIFICA, TOP 5 LIVE : RUS, RAI, DEN, GIOV, KUB Continua a leggere 17:55 1 ago Raikkonen sempre secondo in 1'15649 e 128 giri. Fallisce per poco il ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : nel Day-2 parità tra Raikkonen e Russel in 1'15575 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 14:13 1 ago CLASSIFICA, TOP 5 LIVE : RUS, RAI, DEN, GIOV, KUB Continua a leggere 17:55 1 ago Raikkonen sempre secondo in 1'15649 e 128 giri. Fallisce per poco il ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : la seconda giornata in diretta live. Raikkonen in testa : LIVE 14:13 1 ago CLASSIFICA, TOP 5 LIVE : RAI, DEN, KUB, NOR, GEL Continua a leggere 14:25 1 ago Dennis , Kubica e Gasly i tre piloti in pista in questo momento 14:24 1 ago 1'20615 è il crono di Gasly ...

Diretta / Test Formula 1 2018 Budapest streaming video e tv : Kubica secondo - ora si va in pausa! (2^ giornata) : Diretta Test Formula 1: info streaming video e tv, orari e classifica tempi della 2^ e ultima giornata di prove a Budapest, sulla pista dell'Hungaroring.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Diretta/ Test Formula 1 2018 Budapest streaming video e tv : la gioia di Giovinazzi! (2^ giornata) : Diretta Test Formula 1: info streaming video e tv, orari e classifica tempi della 2^ e ultima giornata di prove a Budapest, sulla pista dell'Hungaroring.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Formula 1 - test Ungheria 2018 : la seconda giornata in diretta live : live 18:51 31 lug LINE-UP PILOTI Team Martedì31 luglio Mercoledì 1° agosto Mercedes Russell Russell Haas " " Red Bull Ricciardo Dennis Williams Rowland Kubica Ferrari Giovinazzi Raikkonen McLaren ...

Test Formula 1 2018 Budapest/ Streaming video e diretta tv : orario e classifica tempi (2^ giornata) : diretta Test Formula 1: info Streaming video e tv, orari e classifica tempi della 2^ e ultima giornata di prove a Budapest, sulla pista dell'Hungaroring.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 01:15:00 GMT)