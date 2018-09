Formigoni dopo la condanna : "Mi hanno sequestrato tutto - mi restano 2mila euro" : Roberto Formigoni non ci sta: la condanna a 7 anni e sei mesi della Corte d’Appello di Milano per il caso San Raffaele-Maugeri non va proprio giù all’ex governatore della Lombardia. Secondo l’accusa, Formigoni avrebbe favorito i due enti in cambio di “utilità” tramite delibere di giunta. Da qui la decisione dei giudici di aumentare la pena inflitta in primo grado, passando appunto dai sei anni a 7 anni e sei mesi. “Sono rimasto costernato - ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

"CONTRACCETTIVI GRATIS PER I GIOVANI UNDER24"/ Lombardia - svolta dopo le polemiche dell'era-Formigoni : svolta Regione Lombardia: 'contraccettivi GRATIS per tutti i GIOVANI under24'. Pd ottiene via libera 'pillola e preservativi liberi nei consultori'.