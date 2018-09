Foa mercoledì in Vigilanza | audizione e voto sulla presidenza

Rai - il cda convocato per mercoledì. Pd : “Fico e Casellati difendano il Parlamento. Il governo non insista su Foa” : A una settimana dal no della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa come presidente della Rai, il nodo resta irrisolto e le opposizioni tornano ad attaccare il governo gialloverde chiedendo che individui un altro nome. I capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per chiedere “di intervenire a difesa del Parlamento, della Camera e del Senato e ...