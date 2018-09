Fisco | nel secondo trimestre 2018 si riducono le controversie tributarie

Europa - lavoro - Fisco Azzurri in conclave nell'attesa del Cavaliere : Roma lavoro e giovani, Meridione e infrastrutture, Europa e immigrazione, enti locali e zone terremotate, imprese, commercio e innovazione digitale. La tre giorni di Fiuggi, organizzata da Forza Italia e dal gruppo Ppe all'Europarlamento, ha un programma intenso e decine di ospiti italiani e stranieri, politici e imprenditori, sindacalisti, docenti e amministratori locali.Ma alla convention "L'Italia e l'Europa che vogliamo", al via oggi e che ...

Possiamo chiamare flat tax la riforma del Fisco nelle intenzioni del governo? : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva poi espresso una posizione ancora più prudente il 12 settembre, intervenendo a un evento di Confartigianato. Qui Tria aveva detto che la flat tax 'è un ...

Liti col Fisco - sanatoria fino a un milione Cosa c’è (e cosa manca) nella manovra : Salvini: nella legge di Bilancio prima la crescita e poi i vincoli dell’Ue. «I primi numeri in settimana»

Vaccini - scuola - Fisco e terremotati : cosa c'è nel Milleproroghe : Il decreto ha ricevuto la fiducia alla Camera con 329 voti a favore e adesso passa al Senato. Quali sono i punti principali...

Il re del Brunello nel mirino del Fisco - "Non ho sottratto un euro allo Stato" : Siena, 27 agosto 2018 - Non ci sta Jacopo Biondi Santi, produttore di Brunello , sesta generazione della famiglia che ha creato il prezioso vino. Dopo le contestazioni della Guardia di Finanza , ...

Il re del Brunello nel mirino del Fisco. Sequestrati cinque milioni di beni : Siena, 27 agosto 2018 - Terreni, immobili e beni mobili Sequestrati per un valore di 4,8 milioni di euro. L'apertura di un'inchiesta da parte del procuratore capo Salvatore Vitello con Niccolò ...

Nuoto : Simona Quadarella e Margherita Panziera sempre nella top3 del ranking mondiale. Le cinesi non scalFiscono i tempi delle azzurre per il momento… : Simona Quadarella e Margherita Panziera si staranno godendo alcuni giorni di meritata vacanza dopo le splendide giornate di gare trascorse al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. La tripletta d’oro (400-800-1500 stile libero) ed il trionfo nei 200 dorso donne hanno permesso alle due azzurre di prendersi la scena nella vasca britannica, rilanciando le proprie quotazioni in ...

Fisco - nel 1° semestre calano le entrate tributarie e contributive : Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , spiegando che il dato tiene conto della flessione del 2,9% , -6.251 milioni di euro, delle entrate tributarie e dell'incremento delle ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Fisco - inviati più di un milione di "alert" per possibili errori nelle dichiarazioni : Cambio di passo dell'Agenzia delle entrate sui cosiddetti "alert preventivi". In sei mesi sono state inviate 1,2 milioni di...

Fisco : Enel entra in lista contribuenti in ‘cooperative compliance’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il gruppo Enel aderisce al regime fiscale di adempimento collaborativo e lo fa con la Capogruppo Enel spa e la sua principale controllata italiana, E-Distribuzione spa, società che opera nel mercato regolato della distribuzione e misura di energia elettrica. Il regime di adempimento collaborativo o ‘cooperative compliance’, sottolinea il gruppo energetico italiano, ha come principale obiettivo ...

Fisco : Enel entra in lista contribuenti in ‘cooperative compliance’ (2) : (AdnKronos) – “La trasparenza e la legalità, valori distintivi di Enel, trovano un’ulteriore, concreta, manifestazione in questa innovativa forma di collaborazione con l’Amministrazione Fiscale”, sottolinea Patrizia Grieco, il presidente di Enel. “Il Gruppo, in linea con la propria strategia di sostenibilità, agisce da sempre con onestà e integrità, nella consapevolezza che il gettito derivante dai ...