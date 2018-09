Firenze | straniero colpisce ragazza con pugno al volto | arrestato

ilgiornale

: RT @SpettinatiPisa: Il tribunale di #Pisa ha accolto la trascrizione dell'atto di nascita straniero di un bambino con due padri: https://t.… - tabarro63 : RT @SpettinatiPisa: Il tribunale di #Pisa ha accolto la trascrizione dell'atto di nascita straniero di un bambino con due padri: https://t.… - EulaliaGrillo : RT @SpettinatiPisa: Il tribunale di #Pisa ha accolto la trascrizione dell'atto di nascita straniero di un bambino con due padri: https://t.… - gmarcoc : RT @SpettinatiPisa: Il tribunale di #Pisa ha accolto la trascrizione dell'atto di nascita straniero di un bambino con due padri: https://t.… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Episodio di immotivata aggressione ai danni di unadi 29 anni, avvenuto all"interno di un convoglio della tramvia di.La giovane fiorentina era salita sul mezzo pubblico alla fermata Fortezza e stava tranquillamente parlando al telefono per i fatti suoi. Quando il tram è giunto all"altezza di piazza Leopoldo, la 29enne è stata colpita in pienoda un violentoscagliato da un extracomunitario, accanitosi contro di lei senza un preciso motivo. La donna, sofferente, ha iniziato a sanguinare copiosamente dal naso. Per fortuna alcuni passeggeri, presenti al momento dell"aggressione, sono intervenuti evitando che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.Grazie all"intervento della Misericordia dilaha potuto ricevere le prime cure. Tuttavia, a causa delle brutte contusioni riportate al naso ed allo zigomo, è stato disposto il suo trasporto ...