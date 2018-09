Firenze Quartiere 4 | prima Festa della Passerella

Firenze - come si riqualifica un quartiere? Con la cultura : come si riqualifica un quartiere, uno spazio cittadino? Con la cultura. Il parco delle Cascine in quella zona era una zona degradata, piazza di spaccio. Il Comune di Firenze, con la Fondazione C.R. di Firenze, ha restaurato la Palazzina dell’Indiano, una caffetteria di fine Ottocento. Recuperato l’immobile parte il progetto culturale, con la direzione di Virgilio Sieni, famoso coreografo. Da giugno a settembre 130 eventi: esposizioni d’arte, ...