“È finita sotto”. Maria - investita dal marito per sbaglio : le foto choc dell’incidente : Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare l’auto e permettere agli operatori del 118 di estrarre l’anziana donna travolta a San Pietro Vernotico, comune italiano di 13mila abitanti nel sud della provincia di Brindisi, in Puglia, dall’auto condotta dal marito e rimasta incastrata sotto la vettura. Purtroppo, la paziente è deceduta in ospedale malgrado i tentativi attuati dai medici. Si chiamava Addolorata Maria Pesimena e ...

La mamma - arrestata per un bicchiere di vino - è libera di lasciare Dubai : "È finita - non ci posso credere. Sono sotto shock" : Ellie Holman potrà tornare a casa e riabbracciare i figli. La dentista inglese, incarcerata per tre giorni a Dubai in compagnia della figlia di 4 anni per aver bevuto un bicchiere di vino, ha ricevuto le scuse del governo, che le pagherà il volo di rientro a casa. Non dovrà affrontare nessuna accusa."Non posso credere che sia finita. Quando ho ricevuto la chiamata in cui venivo avvisata di essere libera di poter andare, Sono ...