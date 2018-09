Finanza | caccia infinita ai boss del lavoro nero

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma - L'intensificazione dei flussi migratori degli ultimi anni ha portato a una recrudescenza del fenomeno del caporalato nel settore agricolo. In Italia sono arrivati soggetti vulnerabili e facile preda di sfruttatori, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Ecco perché la Guardia diha intensificato i controlli nel settore, raggiungendo risultati che parlano di repressione e controllo degli eventi criminali. Le caratteristiche del sistema di produzione agricola in Italia, basato sullo scarso utilizzo di sistemi meccanizzati ad alto contenuto tecnologico, rendono necessario l'impiego intensivo della manodopera non specializzata, addetta soprattutto alla raccolta dei prodotti nei campi. L'imprenditore agricolo, al fine di ottenere risparmi di gestione, affida spesso il reperimento della forzaa un "caporale", ossia a un soggetto che recluta le persone bisognose di ...