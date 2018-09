Figli uccisi a Rebibbia | la mamma | ' Sono una buona mamma | li volevo proteggere dalla

Bimbi uccisi dalla mamma a Rebibbia - la donna dice 'no' all'espianto degli organi del Figlio : 'Con riferimento al bimbo giunto al Bambino Gesù dal carcere di Rebibbia e ricoverato nella terapia intensiva dell'Ospedale, si comunica che non è stato possibile procedere, purtroppo, con l' espianto ...

Bimbi uccisi dalla madre a Rebibbia - fu segnalata la sua intolleranza ai Figli : La detenuta che due giorni fa a Rebibbia ha ucciso uno dei due figli e ferito gravemente il secondo, poi morto anche lui in ospedale,, 'era stata più volte segnalata per alcuni comportamenti, ...

Figli uccisi a Rebibbia dalla madre - il padre è in carcere in Germania : Si trova in carcere in Germania il padre dei due bimbi uccisi martedì scorso da Alice S., la detenuta 33enne di origine tedesca che martedì scorso ha lanciato i due Figlioletti per le scale nel ...

Figli uccisi a Rebibbia - parla la mamma : Ora i miei angeli sono in paradiso ". Così Alice S., la detenuta 33enne di origine tedesca che ha lanciato i due Figlioletti per le scale . A riferirlo all'Adnkronos è il suo legale, Andrea Palmiero: "...

Figli disabili uccisi dalla mamma a Mandas - drammatico retroscena : tre anni fa intossicati dai farmaci : La notizia oggi, una donna che uccide a Mandas i suoi due Figli 40enni disabili e allettati, e poi punta il fucile da caccia contro di sè tentando il suicido, è una delle pagine più nere della cronaca sarda. Il paese è sgomento, la notizia ha scosso tutti. La famiglia era nota e benvoluta. E c'è un particolare che fa pensare ancora di più che forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare. ...

Uccisi in macedonia - Figlia ha confessato : ANSA, - SACILE, PORDENONE,, 3 SET - "Da quello che risulta alla nostra famiglia, la figlia maggiore, Blerta, ha confessato e si trova in galera". Lo ha affermato all'ANSA, Amir Findo, nipote della ...

Orrore in casa : papà - mamma e Figlia uccisi a colpi di pistola. Dove è successo : Una famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile (Pordenone) composta da padre, madre e figlia adolescente è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell’abitazione natale a Debar, Dove era tornata in occasione di un matrimonio. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto. Le vittime sono Amid Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmije, 53 anni, e la figlia Anila, di 14 anni, trovati senza vita nelle rispettive ...

Bimbi uccisi dal treno a Branacelone : madre e Figli sono di Milano : Erano di Milano i due bambini, di 12 e 6 anni, travolti e uccisi oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, da un treno nei pressi di Brancaleone, nel Reggino. La madre, una casalinga pure di Milano, ed i figli, erano da alcuni giorni in vacanza in Calabria con il compagno della donna, originario della Locride. Il treno, un regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria, è bloccato in attesa delle determinazioni della ...