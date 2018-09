FICO VS DI MAIO Vicepremier attacca sui migranti | Bene niente più ONG Il

Di Maio : bene che non ci siano più ong nel Mediterraneo. E FICO : l'Italia deve salvare tutte le vite umane in mare : Critiche alle affermazioni di Di Maio anche dal capogruppo del Pd, Graziano Delrio : 'Le parole di Di Maio sulle Ong sono molto gravi e indicative della nuova politica del Governo che affronta i ...

Legge di stabilità - pressing Di Maio sul ministro Tria : 'Trovi i soldi per gli italiani che sono in difFICOltà' : Sulla Legge di stabilità tensioni nella maggioranza.Tria per ora intravede misure per mantenere il deficit Pil all'1,6% escludendo o riducendo la portata delle richieste di Lega e M5s -

Di Maio a Tria : 'Italiani in difFICOltà - un ministro serio i soldi deve trovarli' : LEGGI ANCHE Pensioni d'oro, M5S rilancia: 'Tagli sopra i 4.500 euro' 'Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria ma pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi ...

Di Maio : “Tria? Mai chieste le dimissioni - ma trovi i soldi per italiani in difFICOltà. Un ministro serio li deve trovare” : “Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria ma pretendo che il ministro dell’Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà. Gli italiani in difficoltà non possono più aspettare, lo Stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare”. Lo afferma all’Ansa il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio prima di partire per la sua ...

Di Battista - FICO e Di Maio - tutte le anime del Movimento 5 Stelle : Rappresentano le tre anime pentastellate e oggi sono tutti utili per arginare l'esuberanza leghista e tenere compatti anche i delusi di questa alleanza di governo

VITALIZI - FICO : "RICORSI? VADO AVANTI"/ Ultime notizie - Di Maio : "Dis-onorevoli - senza vergogna" : VITALIZI, FICO: "Ricorsi? VADO avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. FICO : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

Luigi Di Maio - il sondaggista Marco Valbruzzi : 'Se si torna al voto sarà sostituito da FICO o Di Battista' : Lega al 34 per cento, M5s al 27. Marco Valbruzzi , coordinatore dell'Istituto Cattaneo e docente dell'Università di Bologna, analizza i risultati del sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno ...

Migranti - Di Maio : “Nessuna spaccatura nel M5s. Applausi a FICO alla festa del Pd? Tra il pubblico i nostri elettori” : “Sulla questione Migranti nessuna spaccatura, anzi. Siamo compatti come governo e come maggioranza. Ognuno chiaramente ha le sue opinioni ma quello che devo dire al presidente Fico glielo dico da amico e di persona, non a mezzo stampa. alla festa dell’Unità? Tanti Applausi perché nel pubblico c’erano tante persone nostre. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in riferimento alle parole di Roberto Fico nella ...

GENOVA - PROTESTA SFOLLATI DEL PONTE MORANDI - 'RISPETTO'/ Di Maio contro Toti - FICO : 'Scuse a nome dello Stato' : GENOVA, crollo PONTE MORANDI: rivolta degli SFOLLATI, 'noi prima di Ansaldo'. Bucci e Toti, 'demolizione in 5 giorni'. Le ultime notizie.

Luigi Di Maio - cresce la fronda M5s di Roberto FICO : 'Matteo Salvini alimenta l'odio' : ... ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della ...