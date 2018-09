Fico | Non posso più vivere in una città dove si spara

Borse Asia/PaciFico toniche - nonostante guerra dazi - su attese... : Pechino, per allentare la tensione sull'economia, implementerà le misure di stimolo e questo rassicura.

REGENI - Fico “SVOLTA INDAGINI O RAPPORTI TESI”/ Egitto - Al Sisi : “via ostacoli a inchiesta” - ma non dice come : Giulio REGENI, Roberto FICO in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". INDAGINI in stallo, Presidente Camera: "con Egitto RAPPORTI tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Regeni - Fico da Al-Sisi in Egitto : "Ora servono fatti"/ Ultime notizie - "torturato non da cittadini comuni" : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Caso Regeni - Fico ad Al-Sisi : non arretreremo mai sulla verità : "Ci ho tenuto molto a dire al presidente Al-Sisi che questo è il punto all'ordine del giorno", dell'"opinione pubblica italiana", della "famiglia Regeni": "questo è il punto dello Stato italiano e non ...

Caso Regeni - Fico al Cairo : “Si vada a processo in tempi rapidi. Le parole non bastano più” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato al Cairo il Capo dello Stato Abdel Fattah Al Sisi per ribadire la necessità di iniziare un processo per il Caso Giulio Regeni. "Ho appena finito l’incontro con il presidente egiziano e c'è stato solo un punto all’ordine del giorno: la questione di Regeni".Continua a leggere

Fico vede Al-Sisi : vogliamo verità su Regeni - non arretreremo : Roma, 17 set., askanews, - Nell'incontro tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente egiziano Al-Sisi 'c'è stato un solo un punto all'ordine del giorno, la questione di Giulio Regeni', ...

Regeni - Fico ad Al Sisi 'Rapporti tesi finchè non scopriremo la verità' : 'I rapporti con l'Egitto resteranno tesi finché non ci saranno passi avanti nella verità sulla morte di Giulio Regeni, morto due volte per via dei depistaggi'. E' un messaggio molto deciso quello che ...

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...

Mondiali ciclismo – Cassani in difFicoltà - il ct azzurro lancia l’allarme : “non era questo l’avvicinamento che volevo” : Il ct della Nazionale italiana di ciclismo in difficoltà in vista dei Mondiali di Innsbruck: le parole di Davide Cassani Manca poco per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck: l’Italia deve ancora mettere a punto qualche dettaglio, trovandosi con non poche difficoltà. Vincenzo Nibali non sembra al top dopo l’avventura alla Vuelta di Spagna 2018, servita per testare la sua condizione a seguito dell’infortunio al Tour de ...

Zenga all’Inter per risollevarla dalla crisi? “Non mettetemi in difFicoltà - Spalletti è un amico” : Luciano Spalletti nel mirino delle critiche dopo un inizio di stagione complicato con la sua Inter: Zenga tra i papabili in caso di futuro esonero?-- “Non mettermi in difficoltà con Spalletti, che è un amico”, ha dichiarato a Pressing l’ex portiere nerazzurro. Ancora è probabilmente presto per parlare di un allontanamento di Spalletti, le prossime gare però dovranno segnare un netto cambio di rotta.

Lily Allen vittima di abusi sessuali da parte di un discograFico : “Non ho denunciato perché messa a tacere” : Anche Lily Allen vittima di abusi sessuali: alla lunga lista di donne molestate e abusate che stanno trovando il coraggio di raccontare (e in molti casi denunciare all'autorità giudiziaria) le violenze subite si aggiunge ora la popstar inglese. Dopo aver pubblicato il suo quarto album in carriera No Shame, la Allen sta per rilasciare una biografia intitolata My Thought Exactly che vedrà la luce il 20 settembre. In un'intervista al Guardian, ...

Salerno-Reggio Calabria - 8 chilometri sotto sequestro per motivi di sicurezza. Ma il trafFico Non è mai stato chiuso : “Noi stiamo lavorando con la Procura. Stiamo lavorando intensamente per risolvere la questione con l’impresa che ha truffato Anas. Ovviamente questo non implica nessuna limitazione del traffico, semplicemente è un problema di risoluzione, di miglioramento, di riassegnazione dei lavori di sistemazione dell’alveo. Su questo stiamo lavorando”. Era il 22 dicembre 2016 quando il presidente dell’Anas, Gianni Armani, aveva assicurato che presto si ...

MARIO ERMITO È ENRIQUE IGLESIAS/ La difFicoltà non è solo il canto! (Tale e quale show) : MARIO ERMITO, l'attore brindisino cercherà di farsi notare in questa nuova occasione che lo vedrà protagonista in diverse mutazioni nel programma di Rai Uno. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Fico : l'Italia non sarà mai libera se non sconfigge le mafie : Roma, 13 set., askanews, - 'Non saremo mai un Paese libero se non ci libereremo definitivamente dalle mafie, se non faremo luce sui segreti che hanno afflitto, colpito lo Stato': lo ha detto il ...