"Non è possibile vivere inattraversate dadi ragazzi che pistola in pugno sparano ad altri clan magari ferendo di notte una donna affacciata ad un balcone".Così il presidente della Camera,,inaugurando a Vico Equense una piazza dedicata a Giancarlo Siani. "L'obiettivo -dice- è quello di risolvere definitivamente questa piaga. Non è più possibile pensare che nel nostro Paese si possa vivere con le mafie". "Si faccia presto o sospenderemo le attività",l'SoS del Terzo Settore.(Di venerdì 21 settembre 2018)