Fico | ' Accoglienza è principio di base | votavo a sinistra' e Speranza gli offre la

(Di venerdì 21 settembre 2018) Questo venerdì 21 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP VIDEO a Roma è intervenuto il presidente della Camera Roberto, esponente del Movimento 5 Stelle. La serata è iniziata con un siparietto, conche è arrivato sul palco mentre si stava concludendo il precedente dibattito fra il segretario PD Maurizio Martina e il coordinatore di Articolo Uno-MDP Roberto. E proprio quest'ultimo, padrone di casa della festa, ha detto al Presidente della Camera: Noi come Articolo Uno stiamo facendo il tesseramento, se vuoi abbiamo una tessera pronta per te. Molte delle cose che dici superano ala nostra gente. Diplomatica la risposta di: Tutti gli inviti che mi sono arrivati dai partiti ho sentito il dovere di accettarli, non mi sarei mai tirato indietro. In questi mesi ho scoperto una grande attivita' di Politica estera della Camera ...