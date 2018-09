Fiat 500 e Barbie | ancora insieme a Milano Ma occhio alla candid camera… – FOTO

Fiat - anche la 500L entra nella famiglia S-Design : Nata sulla base della versione Cross, la nuova interpretazione del crossover 500L si contraddistingue per l'inconfondibile...

Nuova Fiat 500L S-Design : la serie speciale per le famiglie dinamiche e sportive [FOTO e PREZZO] : Dedicata a un pubblico giovane e metropolitano, la serie speciale 500L S-Design enfatizza il dinamismo di questo versatile e spazioso modello Nata sulla base della versione Cross, la Nuova Fiat 500L S-Design consente di “evadere” la routine quotidiana, e si contraddistingue per l’inconfondibile aspetto sportivo e la ricca dotazione di serie. All’esterno, la Nuova serie speciale abbina al look Cross e ...

Restyling Fiat 500 X - moderna funzionale e ancora più personale : E’ arrivato anche per il Crossover compatto Made in Fiat, la 500X, il momento del Restyling. Le linee continuano ad ispirarsi alla 500 cittadina, un successo commerciale che ha risollevato le sorti di un intero Brand. Tutto ciò è ben palpabile ancora nelle linee e nei richiami stilistici, in quest’auto gonFiati e forti, molto personali e esteticamente riusciti. La cosa che da subito si nota sono i nuovi gruppi ottici, anche full ...

Scoppia incendio in campagna - distrutta una Fiat 500 : era rubata : SAN PIETRO VERNOTICO - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 17 di oggi, mercoledì 12 settembre, in contrada Fauso a San Pietro Vernotico per un incendio di sterpaglia e canneto che ha divorato ...

La Fiat 500 di Barbie alla Vogue For Milano Night : Tutti la stavamo aspettando e finalmente è tornata: dopo il successo del 2009, Fiat 500 e Barbie tornano insieme, per stupire ancora una volta il pubblico! In vista del suo 60° compleanno nel 2019, Barbie si rimette alla guida della sua Fiat 500, un’icona da tutti riconosciuta per l’eccellente design italiano, il glamour assoluto e […] L'articolo La Fiat 500 di Barbie alla Vogue For Milano Night sembra essere il primo su ...

Guanzate : 3 giovani morti nel comasco dopo incidente/ Ultime notizie - Fiat 500 si ribalta per l’alta velocità : Guanzate, incidente mortale: 3 giovani ragazzi deceduti. Ultime notizie, auto esce di strada poi si ribalta, forse l'alta velocità la causa che ha causato la tragedia(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:55:00 GMT)

Per Fca ritorno al futuro con la nuova Fiat 500X la più hi-tech di sempre : Fiat è Torino, 500 è Torino, il mondo del cinema si è spesso legato sia a Torino sia ai modelli Fiat. Ecco allora la ripartenza, con la nuova 500X prodotta nello stabilimento di Melfi, modello subito ...

Fiat 500X Model Year 2019 - Al volante della 1.0 City Cross - VIDEO : Un restyling estetico e, soprattutto, unimportante iniezione di novità tecnico-tecnologiche. Anche dentro il cofano, con larrivo dei due motori FireFly turbobenzina: il tre cilindri mille da 120 CV e 190 Nm di coppia e il quattro cilindri 1.3 da 150 CV e 270 Nm, in sostanza i sostituti dei MultiAir che hanno debuttato sulla Renegade e che abbiamo già provato a fondo su Quattroruote di settembre. Sono questi i contenuti della 500X My 2019, giunta ...

Fiat 500X Model Year 2019 - Al volante della 1.0 City Cross : Un restyling estetico e, soprattutto, unimportante iniezione di novità tecnico-tecnologiche. Anche dentro il cofano, con larrivo dei due motori FireFly turbobenzina: il tre cilindri mille da 120 CV e 190 Nm di coppia e il quattro cilindri 1.3 da 150 CV e 270 Nm. In sostanza, i sostituti dei MultiAir che hanno debuttato sulla Renegade e che abbiamo già provato a fondo su Quattroruote di settembre. Sono questi i contenuti della 500X My 2019, ...

Fiat 500X - Prezzi in Italia da 19.250 euro : La Fiat ha ufficializzato i listini della versione aggiornata della 500X, già ordinabile con Prezzi a partire da 19.250 euro. In occasione dell'introduzione sul mercato, la piccola Suv torinese si propone con un prezzo di lancio di 15.500 euro e vantaggi cliente che arrivano a sfiorare i quattromila euro.Fino a 120 CV. La gamma Italiana della Fiat 500X si compone di cinque differenti motorizzazioni e di quattro diversi allestimenti, Urban, City ...

Fiat 500X - svelata la straripante versione da Rally [FOTO] : Milano Racing in collaborazione con la scuderia Orreca ha realizzato la Fiat 500X da Rally che gareggerà nella categoria R4 del WRC La Fiat 500X, apprezzatissimo crossover della Casa del Lingotto, si veste da “corsa” diventando un’aggressiva e potentissima auto da Rally battezzata MR 500X R4. Realizzata dalla francese Milano Racing in collaborazione con la scuderia Orreca, questa Fiat 500X da Rally gareggerà nella categoria R4 del ...

Albenga : ben 80 Fiat 500 al "Made in Italy sotto le torri" : Ben 80 auto Fiat 500 sono venute a partecipare al Raduno di Albenga, organizzato dal locale Presidente del Club Alessandro Vinotti. La bella giornata ha favorito la riuscitissima festa. Le vetture si ...

Fiat 500X : la versione da rally firmata Milano Racing e Oreca : Dotata del Kit FIA R4 , la 500X da rally sarà spinta da un motore turbo 1.6 da quattro cilindri e 270 CV di potenza , di origine Peugeot Sport , abbinato a un cambio sequenziale e alla trazione ...

Fiat 500X - RESTYLING DEL CROSSOVER ITALIANO : ECCO IL NUOVO LOOK/ Prevista anche una versione rally : FIAT 500X, RESTYLING del CROSSOVER ITALIANO: NUOVO LOOK. Fari Full Led, nuovi motori, e tante altre novità per il piccolo suv costruito nello stabilimento di Melfi, in Basilicata(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:20:00 GMT)