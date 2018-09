Festival per museo Rio incendiato

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel Festival dei fuoricampo : Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael ...

Gubbio : al via la prossima settimana il programma del 'Festival del Medioevo' e le novità per la città : ... ricco di appuntamenti, che si svolgerà dal 26 al 30 settembre, è stato illustrato da Fioravanti che ha sottolineato: "Un Festival caratterizzato da tanti incontri, spettacoli, laboratori, mostre che ...

Mythos Opera Festival : cala il sipario : Così la nostra Sicilia ha goduto di spettacoli ed esibizioni di altissimo livello che hanno avuto il merito di lanciare giovani talenti nel solco della grande tradizione. Ma mi piace anche ...

Festival PARTECIPAZIONE A STREET SCIENCE : SI CERCANO VOLONTARI PER STAND : 'La scienza è democratica?' è il titolo dell'incontro, che avrà come protagonista il giornalista scientifico Matteo De Giuli , redattore e voce di Radio 3 Scienza e collaboratore di Wired . Spaziando ...

Live Cinema Festival : dal 20 al 23 settembre a Palazzo delle Esposizioni le migliori performance audio visual internazionali : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

Glocal 2018 - al Festival del giornalismo digitale due nuovi premi per l'informazione : Il festival si svolgerà dall'8 all'11 novembre 2018 e in quei giorni Varese ospiterà eventi, incontri, confronti, spettacoli serali, workshop, confermandosi anche un'importante occasione di ...

Successo per la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro : Successo per la quarta edizione del festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro. Evento unico in Calabria che mette al centro la salute e il mangiar bene. L’evento si è aperto infatti con un convegno scientifico culturale sulla Dieta Mediterranea dove hanno partecipato personalità illustri quali, professori universitari, ricercatori, medici e biologi nutrizionisti provenienti da tutta Italia. Presenti anche diverse associazione quali ...

Teatro - musica - danza e mostre da tutto il mondo per Romaeuropa Festival : E poi: 27 i luoghi che ospiteranno i 68 progetti della rassegna per 168 repliche, oltre a mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione; i posti in vendita per gli spettacoli sono 55 mila, ...

Gelatiere romano si qualifica per il Gelato Festival World Masters 2021 : È il Gelatiere romano di origini calabresi Eugenio Morrone, con il suo 'mandarino tardivo', il primo qualificato per i "Gelato Festival World Masters 2021", il più importante torneo internazionale di categoria: a sancirlo la "All Stars' di Firenze, che per tre giorni ha portato al piazzale Michelangelo 16 tra i migliori gelatieri artigianali del mondo, in rappresentanza di tre continenti.Organizzato in collaborazione con Carpigiani ...

Leggi razziali - “San Rossore 1938” : anteprima a Pisa per “1938. Diversi” dopo la premiazione al Festival di Venezia : Debutta a Pisa in anteprima toscana “1938. Diversi”, il film di Giorgio Treves appena presentato a Venezia 75 dove ha vinto il HRNs Award 2018 (menzione speciale) – il Premio Speciale per i Diritti Umani. La proiezione del film, a ingresso gratuito, è mercoledì 19 settembre alle 20,30 al Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, Pisa). Nell’occasione interverranno Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Carolina Levi, Tangram Produzione, lo ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti - vincitore e diretta : trionfo per Giusy Ferreri e Takagi & Ketra (finale) : Wind Summer Festival 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:55:00 GMT)

WIND SUMMER Festival 2018/ Cantanti - vincitore e diretta : fan in delirio per Benji e Fede (puntata finale) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:33:00 GMT)

BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ/ Video - doppio premio per lei : "Mi viziate!" (Wind Summer Festival) : BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ, questo interessante accostamento ha dato vita a uno dei grandi tormentoni dell'estate 2018 cioè "Non ti dico no". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Festival filosofia : Persona tema 2019 : MODENA 16 SET - E' 'Persona' il tema del prossimo anno del Festival filosofia che si volgerà a Modena, Carpi e Sassuolo dal dal 13 al 15 settembre 2019, forte dei successi di 18 anni e presenze che ...