Festa del Quartiere Alberti Tutto è pronto per la XIV edizione in programma domenica 23

Materadio - torna la Festa di Radio3 nella Capitale Europea della Cultura : Dal 21 al 23 settembre torna Materadio, la Festa di Radio3 che quest’anno dedica un approfondimento alla relazione globale/locale. Programmi in diretta, concerti musicali, spettacoli teatrali e altri appuntamenti speciali, con ospiti d’eccezione fra scrittori, scienziati, artisti. Nel nome di Antonio Infantino e Alessandro Leogrande, prematuramente scomparsi.Continua a leggere

Sei milioni di veicoli prodotti - la fabbrica della Sevel in Festa" : Oggi vi si producono circa 1.200 unità giornaliere in un gran numero di configurazioni diverse: l'impianto è uno tra i più flessibili al mondo, per livello di specializzazione e organizzazione delle ...

MONTECCHIO M. "Arte e Cultura in Festa" in Cordellina : Un weekend ricco di spettacoli, incontri ed eventi per un viaggio nel vivace e affascinante universo dell'amatorialità. Li propone la Provincia di Vicenza con la prima edizione di "Arte e Cultura in Festa", vero e ...

'Festa in PACE' - due giornate di incontri - conoscenza e approfondimento sulla cultura dei diritti - della pace e dell'accoglienza : ... proponendo una due giorni di dibattiti, incontri, musica, letture, danze e spettacoli come forme di interscambio tra cittadini e cittadine per ricostruire legami sociali forti all'interno della ...

Il 22 e 23 settembre Mormanno alla Festa del pane di Savigliano : “Valorizzazione delle identità alimentari, marketing territoriale, promozione dell’identità e della cultura gastronomica del Pollino, consolidamento dei rapporti di amicizia e

Weekend di Festa per i borghi italiani : arriva l’autunno delle Bandiere Arancioni : Lama dei Peligni (CH)Castelvetro di Modena (MO)Oriolo (CS)Dolceacqua (IM)Maniago (PN)Caderzone Terme (TN)Collodi (PT)Gradara (PU)Zungoli (AV)Soave (VN)Nemi (Roma)Gromo (BG)Cisternino (BR)Frosolone (IS)Agliè (TO)Étroubles (AO)Gavoi (NU)Petralia Sottana (PA)Valsinni (MT)Siamo costantemente attratti dalle mete lontane senza pensare, a volte, ai tesori unici e senza tempo che vivono a due passi da noi. L’Italia è costellata di bellezze autentiche ...

Firenze. Quartiere 4 : prima Festa della Passerella : Pulizia delle rive dell’Arno, laboratori, gastronomia, mostre, culture diverse, una grande cena sabato sera e, domenica, la passeggiata storica per

«Un Paese senza leader» Fontana e Sala ne parlano alla Festa dell’Unità DirettaTv : Nell’ambito della Festa de l’Unità «Eppure il vento soffia ancora» all’East River Martesana di Milano

Il mondo islamico celebra la Festa della Ashura con i terribili riti dell’autoflagellazione per ricordare il martirio dell’imam Hussein [FOTO] : 1/82 AFP/LaPresse ...

Verdicchio di Jesi in degustazione nella Festa del Patrono : Roma, 20 set., askanews, - Cinquantotto aziende per 58 etichette di Verdicchio dei Castelli di Jesi in 3 serate di degustazione aperte al pubblico al Palazzo dei Convegni di Jesi, c.so Matteotti, 19, ...

Cuneo - Festa con i volontari Abio che da 20 anni rallegrano il reparto di Pediatria dell'ospedale : A partire dalle 10, i volontari presenteranno l'associazione raccontando le attività che vengono svolte e intratterranno i più piccoli con giochi e spettacoli. La finalità principale è quella di far ...

Accadde oggi – 20 settembre 2015 - la Festa di Totti per le 300 reti con la maglia della Roma : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

XX Festa della Transumanza : ... negli anni successivi sono stati montati 3 grandi capannoni a fianco della fattoria che ospitano rispettivamente lo stand gastronomico, il palatenda per gli spettacoli principali e le conferenze e ...