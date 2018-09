Fermento Samsung Galaxy S7 | stop problemi sui Vodafone con l’aggiornamento XXS3ERI1?

optimaitalia

: Fermento #SamsungGalaxyS7: stop problemi sui Vodafone con l'aggiornamento XXS3ERI1? - OptiMagazine : Fermento #SamsungGalaxyS7: stop problemi sui Vodafone con l'aggiornamento XXS3ERI1? -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Sono al centro della scena iS7, questa volta tirati in ballo per la ricezione da parte dei brandizzatidell'aggiornamento G930F, che regala ai possessori il diritto di fruizione della patch di sicurezza di settembre, con tutti gli annessi e connessi del caso (correzione di 9 vulnerabilità generiche dell'OS Android e di 18 exploit relativi al software proprietario). Trattasi di un pacchetto relativamente recente, contraddistinto da una date build risalente al 4 di questo mese, con CHANGELIST 13895453.Non sappiamo ancora dirvi se il pacchetto andrà in qualche modo ad impattare il problema delle chiamate telefoniche interrotte causato dalle precedenti iterazioni (questo è un aspetto che andrà verificato nel tempo, a distanza di qualche giorno dall'installazione, e comunque non prima di aver effettuato alcuni test sul campo), né tanto meno se ...