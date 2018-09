Fenati | ufficiale lo stop per la stagione | ritirata la licenza FIM

Moto2 - è ufficiale : Fenati out nel 2018 : A due settimane da quel gesto che ha spiazzato il paddock e il mondo dello sport in genere, i piloti hanno assunto una posizione più blanda nel giudicare il gesto dell'ormai ex pilota di Moto2 . Sì, ...

Caso Fenati - arriva il comunicato ufficiale della Forward Racing : “non intendiamo essere rappresentati da lui” : Il team Forward Racing non ha intenzione di collaborare con Romano Fenati nella prossima stagione: il 22enne di Ascoli Piceno scaricato anche dal suo futuro team Era già nell’aria una rottura imminente, dopo quanto accaduto ieri in pista a Misano tra Fenati e il suo futuro team, la Forward Racing . Il 22enne di Ascoli Piceno si è giocato il suo futuro con un bruttissimo gesto, imperdonabile, nei confronti di Stefano Manzi. Il ...

