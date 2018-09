Fenati | Federazione Internazionale ufficializza ritiro licenza per il resto della stagione

Fenati stop fino al 31 dicembre. Braccio di ferro Federazione-Dorna : Non ha cambiato idea su Romano Fenati, Cal Crutchlow: "In Inghilterra le chiamiamo sob stories , storie di pentimento, e tutti improvvisamente sono dispiaciuti. Io non ci credo. Anch'io non sono un ...

Romano Fenati - la Federazione motociclistica vicina al perdono : Romano FenatiMichael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterDi ufficiale non c’è nulla, ma la parola che circola di più è perdono, o almeno non inasprimento della pena. Romano Fenati, che nel gran premio di San Marino di Moto 2 a Misano Adriatico ha tirato il freno della moto del collega Manzi mentre andavano a 200 all’ora, non rientrerà prima del previsto, ma nemmeno più tardi. La ...

Moto2 - Fenati convocato dalla Federazione Italiana e Internazionale : ... la FIM ha preso il tempo necessario per riflettere serenamente sull'incidente, che ha suscitato forti emozioni in tutto il mondo del motociclismo e non solo '. CLASSIFICA CALENDARIO