Fedez e Chiara Ferragni Tra set e studio di registrazione | la canzone per Leone è pronta

Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” : Milano Fashion Week, Fedez torna a casa alterato dopo un “evento”, come dice la coppia, e di fronte a Chiara Ferragni improvvisa una sorta di balletto con in mano un giocattolo del figlio Leone. A un certo punto, però, lo lancia sul tavolo, rischiando di romperlo. Da qui il rimprovero della moglie. L'articolo Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi: “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” proviene ...

Fedez torna a casa "ubriaco" - Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più chiacchierata dei social come vi abbiamo raccontato su Leggo.it, di nuovo al centro dell'attenzione su Instagram. A catturare l'attenzione dei...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Ilary Blasi sui Ferragnez : "Chiara e Fedez sono social - io e Francesco (Totti) reali" : In attesa di tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, parla del matrimonio più atteso dell'anno: quello dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez avevano invitato lei e Francesco Totti alle nozze a Noto, ma la coppia ha declinato l'invito non presentandosi in terra sicula. Le Iene: Ilary Blasi e Teo Mammucari abbandonano? prosegui la ...

Milano Fashion Week – Chiara Ferragni e Fedez alla sfilata Fendi : i neo coniugi sono le vere star [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez freschi freschi di matrimonio presenziano alla sfilata Fendi, i due coniugi vere star della Milano Fashion Week Chiara Ferragni e Fedez, alla seconda giornata della settimana della moda milanese, si presentano alla sfilata di Fendi. Vestiti dalla testa ai piedi con abiti caratterizzati dal simbolo del marchio italiano, la Fashion blogger ed il rapper hanno ammirato la nuova collezione del brand italiano e le ...

Tutti i look di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano. E da Fendi spunta anche Fedez : Un tour per le quattro capitali della moda dal quale la fashion blogger più amata al mondo non poteva esimersi, accompagnata dalla sorella Valentina e, a Milano, dal marito Fedez, che quando Chiara è ...

Fedez guarda Temptation Island Vip con Chiara Ferragni. I commenti sconvolti sono esilaranti : «Congiuntivo Island» : Vi siete persi la prima puntata di Temptation Island Vip? Tranquilli, Fedez l'ha vista per voi insieme a Chiara Ferragni. I due neo-sposi, seduti sul divano e intenti a mangiare il gelato, hanno...

Chiara Ferragni e Fedez - prima intervista insieme dopo le nozze : ecco dove : Chiara Ferragni e Fedez in TV, la prima intervista di coppia dopo le nozze in esclusiva a Mediaset? L’indiscrezione Chiara Ferragni e Fedez, la coppia del momento, potrebbero presto fare la loro comparsa a Canale 5. Pare che Mediaset, infatti, sia in trattativa con la coppia per aggiudicarsi in esclusiva la prima intervista della nota inflencer […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, prima intervista insieme dopo le nozze: ecco dove ...

Chiara e Fedez - amarsi senza scontrarsi. Un'analisi grafica : La sua vellutata bellezza ha incorniciato la sua vita di successo, conducendola oltre i confini nazionali, attraverso un'affermazione mondiale nel mondo del glamour d'eccellenza. Il suo gusto ...

Ilary Blasi e Francesco Totti come Chiara Ferragni e Fedez? La replica della romana : “il nostro matrimonio diverso dal loro” : Ilary Blasi torna a parlare delle sue nozze con Francesco Totti, la splendida moglie dell’ex calciatore non si paragona ai Ferragnez Dopo tanti anni d’amore, Ilary Blasi ripercorre uno dei giorni più belli con Francesco Totti: il loro matrimonio. Alla rivista ‘Chi’, la presentatrice della prossima edizione del Grande Fratello Vip, confessa come si senta di gran lunga diversa dai Ferragnez. “Le nozze tra la ...

Fedez - nuovo album in arrivo per il marito di Chiara Ferragni : Dopo il matrimonio da favola, la coppia d'oro dei social, torna alla vita di tutti i giorni. Fedez è lavoro su un nuovo album mentre Chiara Ferragni è volata a New York per la Fashion Week. Ed è ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Pasta e pizza : l’imprenditrice digitale sotto attacco per il cibo - i commenti web : Fedez e Chiara Ferragni, tra la Pasta e la pizza: l’imprenditrice digitale sotto attacco per il cibo, i commenti web non le lasciano respiro, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:34:00 GMT)