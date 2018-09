Federica Pellegrini e Flavia Pennetta insieme alla sfilata Armani | l’etichetta in mezzo

Federica Pellegrini pensa al nuovo fidanzato : “lo voglio bello - alto e moro” [GALLERY] : 1/19 ...

Nuoto - quando torna in gara Federica Pellegrini? Il piano della Divina : si riparte dal Nico Sapio verso i Mondiali : Dopo aver definitivamente scacciato i pensieri di un possibile ritiro, Federica Pellegrini prosegue il proprio periodo di allenamento in vista dei prossimi appuntamenti in vasca. La Divina, reduce da una stagione dedicata alla velocità e con poche ambizioni in cui è riuscita a nuotare senza particolari pressioni, sta intensificando la propria preparazione sotto la guida di Matteo Giunta ed è ormai pronta per iniziare le competizioni in vasca ...

Milano Fashion Week – Federica Pellegrini parla d’amore : “ci credo ancora - ora sono meno paranoica e gelosa” : Federica Pellegrini impegnata alla Milano Fashion Week 2018 parla di moda e d’amore Federica Pellegrini è in queste ore alla Milano Fashion Week 2018. La nuotatrice ha abbandonato temporaneamente le piscine e gli allenamenti, per dedicarsi ad impegni più frivoli e meno faticosi. Intervistata, la nuotatrice ha parlato di moda ed amore. “credo ancora nell’amore, e mi faccio meno paranoie. – ha ammesso la Divina – Il ...

Nuoto - Federica Pellegrini : "Credo nell'amore ma con meno paranoie" : Io pensavo fosse quello del Nuoto sincronizzato il mondo più difficile, ed invece quello dello spettacolo è ancora peggio, è c'è anche molta finzione rispetto al Nuoto una cosa stranissima'. Stefano ...

Federica Pellegrini dice che crede ancora nell'amore : ma meno paranoie : Roma, 19 set., askanews, - 'Credo ancora nell'amore, e mi faccio meno paranoie. Il prossimo fidanzato? Lo voglio bello, alto, più di me, e moro. I biondi non mi piacciono'. A Milano per la fashion ...

Federica Pellegrini è una bomba sexy : “andrò allo Stadium per Cristiano Ronaldo” [FOTO] : 1/28 ...

Federica Pellegrini e il suo sogno : "Vorrei invitare a cena Cristiano Ronaldo" : Cristiano Ronaldo si è sbloccato finalmente: il fuoriclasse portoghese ha segnato una doppietta decisiva che ha permesso alla Juventus di battere per 2-1 il Sassuolo di De Zerbi. Il 33enne di Funchal ...

Federica Pellegrini e il sogno… Cristiano Ronaldo : “vorrei invitarlo a cena… ma da juventina!” [GALLERY] : Federica Pellegrini non ha nascosto la sua passione per la Juventus e per il suo nuovo bomber, Cristiano Ronaldo: la nuotatrice vorrebbe addirittura invitarlo a cena… ma da fan! L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha fatto felici i tifosi di tutta la penisola: quelli Juventini perchè hanno in quadra uno dei calciatori più forti della storia; i restanti per l’opportunità di poterlo prendere al fantacalcio. E poi ...

Federica Pellegrini : «Punto in alto - ma sto con i piedi per terra» : Federica Pellegrini da StoktonFederica Pellegrini da StoktonFederica Pellegrini da StoktonFederica Pellegrini da StoktonFederica Pellegrini da StoktonL’arrivo dei 30 anni, la pausa di riflessione fuori dalle vasche, le decisioni maturate e poi annunciate via social, l’esordio in tv con Italia’s Got Talent, gli impegni con il mondo della moda a cui non sa rinunciare. Un vento di nuove ed entusiasmanti sfide sta soffiando sulla vita di Federica ...

Nuoto – Federica Pellegrini non si ritira - le motivazioni che l’hanno spinta a non dire ‘basta’ : Federica Pellegrini commenta il dietrofront sulla sua decisione di ritirarsi, la nuotatrice italiana ora punta dritta a Tokyo 2020 Federica Pellegrini a fine agosto aveva pensato al ritiro dalle piscine. La Divina, dopo un deludente europeo, stava ragionando sulla possibilità di dire addio al Nuoto, ma a distanza di pochi giorni ha fatto dietrofront. La 30enne di Mirano ha infatti annunciato di puntare dritta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

Nuoto - Federica Pellegrini ringrazia gli influencer : 'Riparto per Tokyo' : E questa campagna dei costumi ispirata a Suidice squad la ricollega al mondo dei teeneger. 'E' stato davvero divertente, mi è piaciuto anche il film'. Arrivano a Verona anche altri compagni più ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Mi hanno convinta a non mollare - riparto verso Tokyo 2020. Non rinnego il progetto velocità e il ritorno ai 200…” : Federica Pellegrini è pronta a tornare in acqua e ripartire verso Tokyo 2020. Se a fine agosto la fuoriclasse 30enne aveva confessato di avere qualche dubbio sul suo futuro, martedì è arrivato invece l’annuncio attraverso un post su Instagram della volontà di continuare a gareggiare con l’obiettivo di partecipare alla quinta Olimpiade consecutiva, scrivendo una nuova pagina della storia del Nuoto azzurro. Una decisione che la Pellegrini ha ...

Nuoto – Federica Pellegrini non si ritira - l’annuncio ufficiale della Divina : “non volevo smettere così” : Federica Pellegrini non dirà per ora addio al Nuoto, la Divina allontana il ritiro e punta dritta ai Mondiali ed a Tokyo 2020 “Sì, mi rivedrete in acqua: gareggerò al Nico Sapio di Genova (9-10 novembre, ndr): voglio regalare un sorriso alla città colpita dalla tragedia del ponte crollato”: così Federica Pellegrini allontana la possibilità dell’addio alle piscine. La nuotatrice italiana, che tanta gloria ha portato al ...

Federica Pellegrini - anche il profilo instagram si prepara per la tv : Il nuoto continuerà a far parte della vita di Federica Pellegrini. A precisarlo è la stessa campionessa con un post sul suo profilo instagram, social da lei sempre più usato per tenere un filo diretto con i fan, ma anche per divertirsi un po’. Rispetto a un tempo, infatti, l’atleta appare più gioiosa, frizzante e scherzosa. Tanto che per il suo trentesimo compleanno (festeggiato lo scorso 8 agosto) si è anche immersa in una vasca ...