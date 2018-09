ilfattoquotidiano

: Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega): “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione del Paese, Minniti lo difendi… - fattoquotidiano : Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega): “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione del Paese, Minniti lo difendi… - adrianobusolin : DA UN EX SINDACALISTA MANCO IL CULO MI FAREI PULIRE ! IL LORO POSTO IN PAESI COME LA CINA SAREBBE NEI CAMPI DI RIED… - camillabenedet3 : @OmnibusLa7 @ClaudioDurigon @yleluc @giacalone @lucianocapone @ChiaraBordi Se fanno davvero quello che dice Molteni… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Glidi razzismo nel nostro Paese sono preoccupanti e in aumento”. “Ma nonladella realtà, Minniti lo difendiamo più noi”. Battibecco in diretta tv a Omnibus, su La7, tra la senatrice del Pd, Valeria, e il deputato della, Nicola, sul tema immigrazione. Video La7 L'articolo(Pd) vs): “Crescentidi razzismo”. “Nondel Paese, Minniti lo difendiamo noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.