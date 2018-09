Fdi | Meloni | ora c destra si rifondi

Governo : Meloni - Fdi - a 'La Verità' - il centrodestra non esiste più : Salvini ha scelto come core business gli immigrati, Di Maio , che è molto più furbo di quello che si crede, ha puntato su economia e lavoro. Ma questo è molto pericoloso per l'Italia. Se andiamo ...

Foa - Fdi si smarca. Meloni : 'Lo voteremo'. Forza Italia ribadisce il suo 'no' : Mentre Forza Italia tiene il punto sul no a Foa presidente della Rai a destra si registra una prima crepa: Fdi voterà a favore del candidato simpatizzante di Salvini. LEGGI ANCHE Nomine Rai, Tajani: '...

Giorgia Meloni : “abolire reato tortura - polizia non può lavorare”/ Poi corregge proposta Fdi per aiuto agenti : Giorgia Meloni: "abolire il reato di tortura, così la polizia non può lavorare", poi si corregge e scrive "modificarlo". La proposta di legge FdI per aiutare gli agenti apre la polemica(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:05:00 GMT)