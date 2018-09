Fave secche | tutte le loro virtù benefiche

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Lesono i frutti essiccati della Vicia faba, una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle leguminose, di origine asiatica, coltivata in Germania, Cina e Italia. Erroneamente considerate in passato il cibo dei poveri per via dellafacile reperibilità e per il basso costo, vantano notevoli proprietà nutrizionali. Mineralizzanti, contengono ferro, utile nei casi di anemia, oltre a zinco, magnesio, potassio, fosforo, manganese, rame, sodio e selenio. Esse aiutano la diuresi e la motilità intestinale, eliminano scorie e tossine, riducono il colesterolo cattivo nel sangue. Ottimo aiuto naturale nei casi di Parkinson e depressione, riducono i livelli di zuccheto nel sangue, depurano sangue e reni, prevengono ictus, infarto e attacchi cardiaci, assicurano il corretto sviluppo del feto nel grembo materno grazie al prezioso contenuto di acido folico, partecipando ...