Fantacalcio 2018-2019 | le nuove quotazioni per l’asta I consigli e le possibili sorprese

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 4.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 4.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 4.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 4.a Giornata […]

Pagelle/ Inter Parma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Inter Parma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di CR7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente il ...

Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di Cr7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per le aste di riparazione. Il valore dei nuovi acquisti : consigli e possibili scommesse : La Serie A 2018-2019 sta osservando un turno di riposo visto che nel weekend saranno protagoniste le Nazionali con la prima finestra riservata alla Nations League, dunque anche il Fantacalcio rimane in stand-by per questo fine settimana. Situazione perfetta per tutti i magic allenatori che potranno approfittare di questo periodo senza partite per poter ridisegnare la propria squadra in caso di necessità: i risultati delle prime tre giornata, ...

Fantacalcio Champions League 2018-2019 : le quotazioni per l’asta e le probabili formazioni. I consigli e le possibili scommesse : Sta per tornare lo spettacolo del grande calcio europeo con la Champions League 2018-2019. Il massimo torneo continentale è pronto a regalare anche quest’anno grandi emozioni a tutti i tifosi. Il Real Madrid andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma le avversarie di livello non mancheranno di certo. Saranno quattro le squadre italiane che proveranno ad essere protagoniste: Juventus, Inter, Napoli e Roma. Una competizione unica, che per ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni aggiornate per l’asta. I consigli e le scommesse per la rosa ideale : Si è conclusa la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio e i magic allenatori sono in attesa delle nuove quotazioni dei giocatori previste al Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al massimo campionato italiano. Come ogni lunedì, invece, i prezzi dei calciatori variano in base alle prestazioni del weekend: salgono se hanno regalato performance importanti condite da gol e assist, calano se hanno preso ...

Fantacalcio 2018-2019 : risultati - pagelle e voti della terza giornata. Tutti i bonus e malus : Nel weekend del 1-2 settembre si è disputata la terza giornata della Serie A 2018-2019, il campionato entra nel vivo prima della sosta per le Nazionali e si fa sul serio anche col Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti ...

Pagelle/ Parma-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Parma Juventus: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:18:00 GMT)

PAGELLE / Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Fantacalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? Le quotazioni aggiornate. Consigli e possibili sorprese : Il campionato è già cominciato, ma è sempre tempo di Fantacalcio. Il mercato è chiuso da tempo, al contrario degli altri anni, per cui molti hanno già avuto modo di fare l’asta e cominciare in anticipo rispetto al passato. Altri, invece, attendono ancora. Ecco, dunque, le quotazioni aggiornate. CLICCA QUI PER LE quotazioni DI FANTAGAZZETTA DOPO LA SECONDA GIORNATA I Consigli e le possibili sorprese di OA Sport per il Fantacalcio ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli e le probabili formazioni per la terza giornata. Scommesse e uomini da bonus : La Serie A si appresta a vivere la terza giornata di campionato. È l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali e della prima pausa della stagione. Si comincia già stasera, con Milan-Roma, poi si concluderà domenica con tutti i match in sessione serale. Le partite di domani, invece, saranno Bologna-Inter e Parma Juventus. Ecco le probabili formazioni. MILAN-ROMA Partita da stelle e grandi nomi a San Siro. Gattuso ritrova Caldara, che ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per l’asta. Consigli - scommesse e possibili colpi : La seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andata in archivio ed alcuni risultati appaiono evidenti: Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto interessante. Come tradizione vuole, parallelamente al darsi in campo dei 22 in ...