“Falò | subito!” Temptation | è fuori di sé dopo aver visto il filmato della fidanzata

(Di venerdì 21 settembre 2018)Island Vip, anticipazione succosissima che arriva direttamente da un altro programma seguitissimo di Canale 5. Ovviamente Uomini e Donne. Nel corsoregistrazione di una puntata del trono over, infatti, Maria De Filippi ha mostrato alcune anticipazioni su due dei protagonisti di questa prima edizione del reality dedicato ai volti (più o meno) noti e condotto da Simona Ventura. È il sito Vicolo delle News a dare un’anteprima di quello che succederà nel villaggio sardo Is Morus Relais e, a quanto pare, scatterà un confronto anticipato. Stando a quanto si legge sul sito, la puntata del trono over parte proprio da questa richiesta inaspettata. A farla è Giordano Mazzocchi, il fidanzato di Nilufar Addati, che abbiamo conosciuto proprio nello studio di Maria. Quello dove l’ex corteggiatore è stato scelto dalla bella tronista per metà iraniana e per metà ...