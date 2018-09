Fake news con finti articoli di Repubblica | non credeteci e denunciate

Fake news su Burioni con finti articoli di Repubblica : non credeteci e denunciate : Circolano tesi diffamatorie sul virologo, ma non è il primo caso. Come verificare che siano falsi? Non c’è mai un link e se cercate su Google non li troverete

Arrivano le pagelle di NewGuard. “Non servono gli algoritmi per bloccare le Fake news” : Nato in America, da un gruppo di giornalisti di lunga esperienza, è appoggiato dal Defending Democracy Program di Microsoft. Si istalla nel browser e segnala se una fonte è affidabile o meno. Ecco come funziona

Fake news - come trovare un antidoto. Ecco i Bot (robot digitali) - alleati dei signori del web : 150 volte al giorno controlliamo il nostro smarthphone, mediamente ogni sei minuti. Lo scrive il guru della comunicazione Giuseppe Riva nel suo pamphlettino Fake news (Il Mulino). Da questo dato spaventoso è partito il Forum Web e comunicazione. La verità ai tempi delle Fake news, promosso da Casa Corriere. Dall’alba dell’era Gutenberg alla società liquida di Zygmunt Bauman, il suo incipit fa scuola: “La modernità è la convinzione che il ...

Crimi (M5s) : “Abolizione Ordine giornalisti? È tema del governo. Fake news nel web - ma anche su carta stampata” : “Abolizione dell’Ordine dei giornalisti? E’ un tema all’Ordine del giorno del governo. La legislazione italiana prevede già strumenti adeguati per disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale. Si tratta della legge sulle professioni non regolamentate, la legge 4 del 14 gennaio 2013”. Sono le parole del sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata dei ...

Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una Fake news" : Luigi Di Maio smentisce i rumors circolati nelle ultime secondo cui alcune misure previste dalla prossima Legge di Stabilità saranno “pagate” con l’aumento dell’Iva. Ospite di Radio 24, stamane il vicepremier, nonché Ministro del Lavoro, ha dichiarato: "È una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta ed entrare dalla finestra. Non vogliamo fare il gioco delle tre carte", ...

Africa - quelle Fake news che alimentano il razzismo : Un tempo era il paese dei poveri bambini malnutriti, le cui immagini scioccavano l’opinione pubblica suscitando una sensazione di pietà. Oggi, invece, è un luogo di cui avere paura, quello da cui vengono masse di persone che non vogliamo e che trattiamo sempre di più con stizza, rabbia, odio. Eppure né la compassione né l’odio sono le giuste categorie con cui leggere un continente che non ha bisogno né di pietà né di rifiuto. Un ...

Passeggero Alitalia : Boldrini al posto di un disabile. Lei : Fake news - : Un quotidiano locale riporta l'accusa di un uomo secondo cui il posto da lui acquistato su un volo Roma-Genova sarebbe stato ceduto all'ex presidente della Camera, dopo che gli era stato detto che era ...

Di Maio sbugiarda Anzaldi (Pd) e mostra il biglietto : “Io in business? Fake news - ecco la prova” : “La rete sbugiarda Di Maio: il volo in economy per la visita in Cina era una balla, l’ennesima, perché il ministro ha viaggiato in business. Lo conferma il posto del biglietto mostrato durante la diretta video dove Di Maio prende in giro gli italiani”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi (Pd), postando un frame del video in cui si vede il vicepremier mostrare la carta d’imbarco con il posto assegnato. La risposta di Di Maio non si ...

