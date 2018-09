Fake news | come trovare un antidoto | ecco i Bot robot digitali | alleati dei signori del

Crimi (M5s) : “Abolizione Ordine giornalisti? È tema del governo. Fake news nel web - ma anche su carta stampata” : “Abolizione dell’Ordine dei giornalisti? E’ un tema all’Ordine del giorno del governo. La legislazione italiana prevede già strumenti adeguati per disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale. Si tratta della legge sulle professioni non regolamentate, la legge 4 del 14 gennaio 2013”. Sono le parole del sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata dei ...

Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una Fake news" : Luigi Di Maio smentisce i rumors circolati nelle ultime secondo cui alcune misure previste dalla prossima Legge di Stabilità saranno “pagate” con l’aumento dell’Iva. Ospite di Radio 24, stamane il vicepremier, nonché Ministro del Lavoro, ha dichiarato: "È una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta ed entrare dalla finestra. Non vogliamo fare il gioco delle tre carte", ...

LAURA BOLDRINI - “NESSUN FAVORITISMO SU POSTO ALITALIA”/ Ultime notizie - Fake news e colpe a compagnia? : Alitalia: "Il suo POSTO va a un disabile", ci trova LAURA BOLDRINI e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Africa - quelle Fake news che alimentano il razzismo : Un tempo era il paese dei poveri bambini malnutriti, le cui immagini scioccavano l’opinione pubblica suscitando una sensazione di pietà. Oggi, invece, è un luogo di cui avere paura, quello da cui vengono masse di persone che non vogliamo e che trattiamo sempre di più con stizza, rabbia, odio. Eppure né la compassione né l’odio sono le giuste categorie con cui leggere un continente che non ha bisogno né di pietà né di rifiuto. Un ...

Passeggero Alitalia : Boldrini al posto di un disabile. Lei : Fake news - : Un quotidiano locale riporta l'accusa di un uomo secondo cui il posto da lui acquistato su un volo Roma-Genova sarebbe stato ceduto all'ex presidente della Camera, dopo che gli era stato detto che era ...

Alitalia : "Niente prima fila - c'è disabile" : trova la Boldrini/ Ultime notizie - Fake news? Il caso Di Maio : Alitalia: "Il suo posto va a un disabile", ci trova Laura Boldrini e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:12:00 GMT)

DI MAIO VOLA IN CINA IN ECONOMY : “BIGLIETTO BUSINESS? Fake NEWS”/ Video : i due errori di Anzaldi del Pd : Di MAIO VOLA in CINA: "in ECONOMY" ma Anzaldi lo "stana", "è in Business". Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda il Pd: "ecco il biglietto, i dem mentono"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:41:00 GMT)

Di Maio sbugiarda Anzaldi (Pd) e mostra il biglietto : “Io in business? Fake news - ecco la prova” : “La rete sbugiarda Di Maio: il volo in economy per la visita in Cina era una balla, l’ennesima, perché il ministro ha viaggiato in business. Lo conferma il posto del biglietto mostrato durante la diretta video dove Di Maio prende in giro gli italiani”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi (Pd), postando un frame del video in cui si vede il vicepremier mostrare la carta d’imbarco con il posto assegnato. La risposta di Di Maio non si ...

Alitalia : "Il suo posto va a un disabile" - ci trova Laura Boldrini/ Ultime notizie - la replica : "Fake news" : Alitalia: "Il suo posto va a un disabile", ci trova Laura Boldrini e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:59:00 GMT)

Luigi Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una Fake news" : L'aumento dell'Iva "è una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Di Maio parla poi della questione Olimpiadi. Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, afferma, "lo Stato non deve metterci un euro". "Il Coni ...

Di Maio a Radio24 : "L'aumento dell'Iva è una Fake news" : "Questa storia che aumentiamo l'Iva è una fake news, non è assolutamente vera". Così il vice premier Luigi Di Maio intervistato da Radio24 mentre si trova in Cina. "In questo governo i soldi non ...

Di Maio : aumento dell’Iva è una Fake news - le risorse ci sono : Mentre si corre a tutta velocità in vista della prossima manovra ed è in corso il pressing sul deficit, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la compattezza del governo sulle misure da prendere e smentisce l’ipotesi di aumento dell’Iva. “E’ una fake news, – dice a Radio 24 – non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : “Lo Stato non deve metterci un euro”. E sul ventilato aumento dell’Iva : “Fake news” : Per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2026 “lo Stato non deve metterci un euro”. Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. “Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto ‘facciamo le Olimpiadi del Nord’ e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un ...

Ipotesi aumento dell’Iva per finanziare il taglio dell’Irpef. Di Maio smentisce : “Fake news” : Secondo un'indiscrezione di Repubblica, il ministro dell'Economia Giovanni Tria si preparerebbe a proporre un aumento selettivo dell'Iva per finanziare le misure espansive volute da Lega e Movimento 5 Stelle senza ricorrere all'aumento del deficit. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce e sostiene che la notizia sia una fake news.Continua a leggere