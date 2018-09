Fabrizio Corona in Tribunale | si porta anche il figlio di 16 anni

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli - chi è la donna dietro la rottura : Come sempre più spesso accade dietro la fine di una storia d’amore c’è quasi sempre un telefono che squilla quando non deve. È successo anche tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, che ha lasciato l’ex re dei paparazzi (anche) a causa di messaggi di un’altra donna indirizzati al suo uomo. Se a Mattino Cinque la influencer aveva dichiarato di non sapere l’identità della ‘rivale’, ci pensa Spy nel numero in ...

Fabrizio Corona in Tribunale/ Ultime notizie - al suo fianco il figlio Carlos : "Mi sento positivo" : Fabrizio Corona torna in Tribunale per la sentenza d'appello. All'esterno del Tribunale si è detto positivo e si è presentato al fianco del figlio Carlos. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Fabrizio Corona : nuovo tatuaggio "Viva la libertà" (foto e video) : Nel giorno della sentenza d'appello per il tesoretto di quasi due milioni di euro trovato nel controsoffitto di casa della collaboratrice Francesca Persi e in una cassetta di sicurezza in Austria (l'accusa ha chiesto una condanna di 2 anni e 9 mesi), Fabrizio Corona ha deciso di rasarsi i capelli e tatuarsi 'Viva la libertà'.prosegui la letturaFabrizio Corona: nuovo tatuaggio "Viva la libertà" (foto e video) pubblicato su Gossipblog.it 21 ...

Nina Moric contro ospitata in tv di Fabrizio Corona con il figlio Carlos : Nina Moric dice no alla presenza in tv del figlio Carlos Maria insieme a Fabrizio Corona, o almeno, lei probabilmente non ci sarà. La modella aveva già criticato la decisione del suo ex marito di permettere al figlio di aprire un profilo instagram personale. Tutte le questioni che riguardano attualmente mio figlio Carlos e i relativi corollari - e che mi trovano in parte contraria, come per esempio l’apertura di un profilo Instagram -, ...

Fabrizio Corona - il figlio Carlos eletto con l'80% dei voti : ecco cosa rivela il padre sui social : Fabrizio Corona torna a parlare del figlio Carlos su Instagram. E lo fa perché è stato eletto a rappresentante di classe nella scuola che frequenta. L'ex re dei paparazzi con...