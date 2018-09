Fabrizio Corona a Verissimo “Silvia Provvedi? Mai amata! Belen e Nina Moric le donne

Per Fabrizio Corona pena ridotta a 6 mesi in appello : Milano, 21 set., askanews, - pena ridotta per Fabrizio Corona nel processo d'appello sul 'tesoretto' da 2,6 milioni di euro sottratti al fisco. I giudici della seconda corte d'appello di Milano hanno ...

Fabrizio Corona a Verissimo : “Silvia penso di non averla mai amata - Nina e Belen invece…” : Fabrizio Corona a Verissimo parla di Silvia Provvedi, Nina Moric e Belen Rodriguez Fabrizio Corona è tornato ospite a Verissimo. L'articolo Fabrizio Corona a Verissimo: “Silvia penso di non averla mai amata, Nina e Belen invece…” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona a Verissimo : “Non ho mai amato Silvia Provvedi” : FABRIZIO CORONA, ospite in esclusiva domani a Verissimo, spiega i motivi della rottura con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, in procinto di entrare nella Casa di Grande Fratello Vip. Le parole di FABRIZIO CORONA a Verissimo La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non ...

“Ho fatto casini immani”. Fabrizio Corona show in tribunale insieme al figlio Carlos : Dopo la presunta notte brava – e la sempre presunta scazzottata con un imprenditore agricolo – Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Stamani l’ex re dei paparazzi si è presentato al palazzo di Giustizia di Milano in compagnia del figlio Carlos lanciato sui social da Fabrizio e già seguitissimo dai fan. Corona, che ha mostrato un nuovo tatuaggio con la scritta sulla testa: “Viva la Libertà” ha esordito dicendo: “Credo nella ...

Ex di Gianluca Vacchi e nuova fiamma di Corona : chi è Patrizia Bonetti? La donna dietro la rottura tra Fabrizio e Zoe Cristofoli [GALLERY] : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati: la donna che c’è in mezzo ai due ex fidanzati è Patrizia Bonetti, la 22enne diventata popolare al Grande Fratello Dopo la rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, molti si sono domandati quale donna abbia fatto capitolare la storia tra l’ex re dei paparazzi e la tatuata veronese. Alcuni hanno ipotizzato che la misteriosa nuova fiamma del catanese possa essere Belen ...