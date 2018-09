Fabrizio Corona a Verissimo | Non ho mai amato Silvia Provvedi Nina Moric? È

Vittoria per Fabrizio Corona : condanna mite di 6 mesi : Zoe Cristofoli: 'Ecco perché ho lasciato Fabrizio Corona' - LEGGI I fatti contestati si riferiscono alla vicenda che vide Corona al centro della cronaca quando l'ex re dei paparazzi, dopo il nuovo ...

Fabrizio Corona : "Non ho mai amato Silvia Provvedi" : Fabrizio Corona è un fiume in piena nell'intervista concessa a Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale5. Da poco tornato single dopo la breve relazione con Zoe Cristofoli, Corona spiega quanto accaduto con Silvia Provvedi, pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip fra pochi giorni: La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo ...

Da Nina Moric a Belen - Fabrizio Corona a tutto tondo sulle sue ex : “Silvia? Non l’ho mai amata” : Fabrizio Corona parla dei suoi amori a ‘Verissimo’ e confessa come si sente oggi dopo le storie finite con Nina Moric, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi Fabrizio Corona si confessa in un’intervista in cui parla dei più grandi amori della sua vita. Di fronte a Silvia Toffanin, presentatrice di ‘Verissimo’, l’ex re dei paparazzi appare sincero. “La verità è che non siamo mai stati una coppia. – ...

Buone notizie per Fabrizio Corona : pena dimezzata : La Corte d’Appello di Milano ha ridotto oggi la pena a carico di Fabrizio Corona a 6 mesi rispetto ai 12 mesi che erano stati stabiliti in primo grado. Corona, imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l’ex ‘re dei ...

Fabrizio Corona a Verissimo : “Non ho mai amato Silvia Provvedi” : FABRIZIO CORONA, ospite in esclusiva domani a Verissimo, spiega i motivi della rottura con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, in procinto di entrare nella Casa di Grande Fratello Vip. Le parole di FABRIZIO CORONA a Verissimo La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non ...

