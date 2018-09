F1 | super lavoro di Vettel nella seconda giornata di test Pirelli | quanti giri per il

Va al supermercato in orario di lavoro : assistente sociale rinviata a giudizio : assistente sociale rinviata a giudizio Giovedì 20 settembre l'udienza preliminare davanti al giudice Stefania Pepe . La donna è assistita dagli avvocati Alessandro Mercurio e Luigi Cacciapuoti dell'...

Le scelte masochistiche su impresa e lavoro allarmano supermario : Occorre correggere il modo in cui l'operatore pubblico sta trattando l'economia nelle componenti fondamentali del mercato interno: i consumi e gli investimenti. Il calo dei consumi, che sta generando ...

Lavoro - Istat : l’occupazione cresce “a ritmi sostenuti” - superati i livelli pre-crisi : I dati pubblicati dall'Istat evidenziano come il tasso di disoccupazione sia calato al 10,7% e come il secondo trimestre del 2018 si caratterizzi "per un deciso aumento dell’occupazione", nonostante la crescita economica sia in Italia “più lenta di quella dell’economia dei paesi dell’area Euro". I dati sugli occupati sono migliori di quelli del periodo pre-crisi.Continua a leggere

Lavoro - superati i livelli pre-crisi - record di occupati nel II trimestre : Forte aumento dell'occupazione in Italia nel secondo trimestre. Lo indica l'Istat. Gli occupati stimati dalla Rilevazione sulle forze di Lavoro, pari a 23 milioni 318 mila persone al netto degli ...

Come rendere meno faticoso il rientro a lavoro : 5 consigli per superare settembre senza stress : La cosiddetta "sindrome da rientro" colpisce ogni anno in Italia almeno 6 milioni di persone. I sintomi più frequenti del rientro al lavoro sono stanchezza, cattivo umore e nervosismo. Ma superare settembre e il ritorno in ufficio dopo le vacanze estive è facile, basta seguire alcuni semplici consigli.Continua a leggere

Tornare al lavoro è un trauma? I consigli per superare lo stress da rientro : Il rientro dalle ferie è sempre molto difficile per i lavoratori: ecco i consigli per sopravvivere al 'back to work'

Trauma da rientro al lavoro : come superarlo : Ammettetelo, il pensiero di dover rientrare al lavoro già vi ballava in testa nel bel mezzo delle vostre vacanze. Pensiero che poi schiacciavate prontamente grazie a un corroborante bagno a mare o un respiro più lungo del solito che preannunciava un retro pensiero incoraggiante: «Manca ancora una settimana, godiamocela tutta». Poi, mano a mano che la scadenza si avvicinava, il pensiero tornava più prepotente, preannunciando la sciagura ...

Musk al New York Times : 'Sono esaurito da superlavoro' - il titolo Tesla perde il 9% in Borsa : Per due decenni Elon Musk è stato uno degli imprenditori della Silicon Valley più ambiziosi e impertinenti, uno spavaldo pioniere dell'hi-tech incurante delle critiche. Ma ora, a 47 anni, confessa in ...

Crollo ponte Genova - tra le vittime il papà super tifoso Andrea : è morto mentre andava a lavoro : Andrea Cerulli, papà operaio di 48 anni, è tra le vittime accertate del Crollo del ponte Morandi di Genova. Molto conosciuto in città, era un tifoso sfegatato del Genoa Calcio: "Abbiamo perso un collega e un amico, con te si poteva parlare di tutto".Continua a leggere

Pensioni - vi spiego a chi giova il superbonus per chi resta al lavoro : L'analisi di Giuliano Cazzola sul superbonus per incentivare la permanenza al lavoro di chi ha maturato il diritto alla pensione Il Governo sembra orientato a introdurre un superbonus per incentivare ...

Pensioni - superbonus per chi resta al lavoro? A chi giova : Ma in sostanza il superincentivo si rivelò " al pari delle Pensioni di anzianità " un istituto essenzialmente maschile, manifatturiero e settentrionale, alla stregua della composizione del mondo del ...

Juventus. Ronaldo - il lavoro è feroce : già in super forma da alieno : Sarebbe il secondo, ma è come se fosse il primo giorno di scuola qui nel Training Center della Continassa. Quello di allenamento duro e puro, sotto al caldo che bastona. Quello dei primi calci al ...

Torino - sventò rapina al supermercato. Ora è stato assunto : “Sono felicissimo - con questo lavoro inizia il mio futuro” : Aveva sventato una rapina al Prestofresco di via Mercadante a Torino, ora quello stesso supermercato ha deciso di premiarlo e ha assunto Ewansiha Osahon, 27enne nigeriano richiedente asilo. Il giovane prima della rapina del 30 giugno scorso chiedeva l’elemosina, ora ha un contratto di apprendistato che durerà per tre anni da 25 ore la settimana, altrettante ore le spenderà dietro ai banchi di scuola, con gli insegnanti del consorzio ...