F1 Mercedes | Bottas | «Devo mantenermi affamato e motivato ad ogni gara»

F1 - GP Italia 2018 : il gioco di squadra Mercedes. Bottas scudiero perfetto. Al contrario la Ferrari… : Che lezione! Lewis Hamilton e Mercedes trionfano nella gara più in trasferta che ci sia. A Monza, davanti al pubblico ferrarista, il britannico e la sua W09 mettono in fila tutti nel 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno, ottenendo un successo significativo frutto di grande determinazione, strategia e voglia di vincere. Fin dallo scatto al via Lewis Hamilton si è messo in scia alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel, con la ...

Formula 1 - GP Monza. Villeneuve : 'Mercedes ha danneggiato Ferrari usando Bottas' : Sull'andamento della gara e sulle strategie della Mercedes, ha parlato Jacques Villeneuve a Sky Sport F1 HD: "Non è il risultto, ma piuttosto il modo in cui è arrivata. Delude e non è una bella ...

F1 – Bottas - missione compiuta : “vi spiego la strategia Mercedes. Sacrificio? No - ci ha aiutato a vincere” : Valtteri Bottas soddisfatto per il terzo posto ottenuto a Monza, ma anche per la prima posizione del compagno Hamilton e il funzionamento della strategia Mercedes Il GP di Monza sembrava doversi colorare di rosso, invece a risplendere è stato l’argento delle Mercedes. Problemi per Vettel alla partenza, solo secondo posto per Raikkonen, penalizzato da un problema alle gomme, e il gioco è fatto. Primo Hamilton, terzo Bottas: strategia ...

Formula 1 - GP Monza : Bottas ammette gli ordini di scuderia in casa Mercedes. 'La mia missione era rallentare Kimi' : Nell'intervista post gara alla televisione ufficiale della Formula 1, Valtteri Bottas ha ammesso di aver un compito imposto dalla Mercedes: rallentare Kimi Raikkonen standogli davanti. ordini di ...

F1 - prima Hamilton o Bottas in Mercedes? Il pilota finlandese dice la sua sulla gerarchia del team tedesco : Valtteri Bottas e la gerarchia in casa Mercedes: il pilota finlandese prima del weekend di Monza confessa la sua opinione a riguardo L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Nella conferenza stampa Mercedes, ...

Incidente Bottas-Vandoorne - GP Belgio 2018/ Video ultime notizie F1 - multa in arrivo per pilota Mercedes? : Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018. Video ultime notizie Formula 1, il finlandese taglia la strada al rivale: multa in arrivo per pilota Mercedes? (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:25:00 GMT)

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes cambiano le power unit - Valtteri Bottas partirà per ultimo in gara! Vantaggio per le Rosse? : Subito una grande notizia in avvio delle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Ferrari e Mercedes hanno deciso di cambiare i motori su tutte le monoposto e adotteranno così le terze power unit stagionali: a Spa le due Rosse e le due Frecce d’Argento monteranno così dei propulsori freschi per essere al massimo delle potenzialità. Sebastian Vettel insegue Lewis Hamilton a 24 punti di distanza, il tedesco vuole volare ...

Bottas : il mercato piloti e la situazione in Mercedes : Valtteri Bottas ha fatto di tutto per isolarsi ma dice che in agosto è stato impossibile sfuggire alle notizie sulla F1. Nel weekend il finlandese ha corso nel suo evento di duathlon e i giornalisti presenti hanno naturalmente approfittato per chiedergli un’opinione sulle news che hanno movimentato il mercato-piloti 2019: “Non era mia intenzione seguire […] L'articolo Bottas: il mercato piloti e la situazione in Mercedes ...

F1 - pagelline del Gp Ungheria. Bottas zerbino Mercedes - Ricciardo a bomba sognando la Rossa : Ricciardo voto 9 È il pilota del giorno. Supera tutti come un dannato. A suo agio nelle piste anguste (vedi alla voce Monaco 2018), dà il massimo con la sua Red Bull Renault. Cosa avrebbe fatto con una Ferrari in mano? Consigli per gli acquisti: il nasone ce l’ha, le origini italiane pure. Chi si decide ora a farlo salire su una Rossa? Hamilton voto 9 No, ancora tu. Doveva solo avere avuto un po’ di fortuna il sabato grazie al ...

Incidente Bottas Vettel/ Video F1 - contatto da brividi poi la Mercedes si scontra con Ricciardo (GP Ungheria) : Incidente Bottas Vettel nel GP di Ungheria 2018: Video F1. contatto da brividi con la Ferrari, poi la Mercedes si scontra con Ricciardo. Sanzione o scontro di gara?(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria - Bottas non si fida della Mercedes : 'Su queste piste non è forte' : È stata una conferenza stampa diversa dal solito quella che ha preceduto il weekend dedicato al Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Dinanzi ai giornalisti, infatti, non si è presentata la Ferrari che, dopo aver ottenuto il beneplacito da parte della FIA, ha scelto la via del silenzio in segno di lutto per la morte dell'ex presidente Sergio Marchionne. Dunque, assenza giustificata per Kimi Raikkonen in sala stampa, annullamento dell'incontro di ...

F1 Ungheria - Bottas : «Nessun ordine Mercedes - io e Hamilton liberi in pista» : BUDAPEST - ' Non possiamo considerarci favoriti, ma è difficile saperlo. Aspettiamoci una battaglia serrata. Non siamo favoriti, ma vediamo ' . Non si sbilancia Valtteri Bottas della Mercedes alla ...

F1 - Bottas "Contento del rinnovo con Mercedes - in Ungheria sarà battaglia serrata" : Ferrari in silenzio, il finlandese protagonista della conferenza in vista del GP sul circuito dell'Hungaroring