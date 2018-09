Evacuazione del Sunspot Solar Observatory in New Mexico | svelato il motivo shock della

Ponte Morandi - “Paura che cada anche l’altra parte del viadotto. Evacuazione definitiva per 7-800 persone” : “Ora bisogna capire che cosa ne sarà di questa parte di quartiere. Ci sono 7-800 persone evacuate dai palazzi sotto la parte integra ma pericolante del Ponte. Ma non è un problema di adesso, sarà un problema anche per il futuro. L’Evacuazione non è temporanea”. È il commento di uno degli inviati del Fatto Quotidiano, Ferruccio Sansa, a Genova in via Fillak, dove le persone sono state fatte evacuare per motivi di ...