Europei paralimpici | 2 bronzi per Italia

Scherma - Europei paralimpici 2018 : nessuna medaglia azzurra nella terza giornata. Marco Cima si ferma ai quarti nella sciabola : Non arrivano medaglie per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Oggi nessuno azzurro è riuscito a salire sul podio e l’unico che ci è andato vicino è stato Marco Cima, eliminato ai quarti nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile categoria B dove Marco Cima, dopo aver conquistato il titolo nel fioretto, non riesce a ripetersi in questa arma ...

Scherma - Europei paralimpici : terzo oro nel fioretto per Bebe Vio : La 21enne replica i successi del 2014 e 2016 battendo in finale la russa Mishurova. Medaglie anche per Mogos e Giordan

Scherma - Europei paralimpici 2018 : Marco Cima in trionfo nel fioretto. Sul podio anche Matteo Betti : Prima giornata degli Europei Paralimpici di Scherma di Terni molto positiva per la nazionale azzurra, che porta a casa due medaglie preziose. Entrambi i podi arrivano dal fioretto maschile con Marco Cima che conquista la medaglia d’oro nella categoria B e Matteo Betti che vince il bronzo nella categoria A. Il percorso trionfale di Marco Cima nel tabellone del fioretto maschile della categoria B è cominciato con la vittoria ai quarti di ...

Scherma - Europei paralimpici 2018 : domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida gli azzurri : Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di Scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la ...

Scherma - a Terni gli Europei Paralimpici : ANSA, - ROMA, 17 SET - Al via da domani a Terni i Campionati Europei di Scherma paralimpica 2018, con la partecipazione di 300 atleti di 20 Paesi. L'Italia schiera 18 atleti, 9 uomini e 9 donne, ...

Scherma - giovedì la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei paralimpici di Terni 2018 : La conferenza stampa sarà utile a presentare i Campionati Europei che si svolgeranno al PalaDeSantis di Terni dal 18 al 23 settembre Sarà la presentazione dei Campionati Europei di Scherma Paralimpica Terni 2018 l’oggetto della conferenza stampa convocata per giovedì 13 settembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi 19 a Roma. La conferenza stampa sarà utile a ...

Scherma - Europei integrati tra paralimpici e normodotati : presente Bebe Vio : Europei integrati di Scherma a Jesi, 100 atleti normodotati e disabili si sfideranno dal 4 al 9 settembre

Sci Nautico – Oggi al via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l'Italia fa festa - doppio oro per Oney Tapia : Gara dominata dal tedesco Markus Rehm che firma il record del mondo , 8.48, , misura che varrebbe il podio anche tra i normodotati. Il 19enne azzurro può sognare in grande per il futuro, oggi hanno ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia fa festa - doppio oro per Oney Tapia : L’Italia continua a regalare grandi gioie agli Europei 2018 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Il protagonista assoluto della penultima giornata è stato Oney Tapia che, dopo aver primeggiato nel lancio del disco con tanto di record mondiale, ha trionfato anche nel getto del peso F11. E dire che l’italo-cubano non si era concentrato così tanto in questa specialità durante la stagione ma oggi non ha ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia festeggia i bronzi di Riccardo Bagaini e Diego Gastaldi : Nuove gioie per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Nel quarto giorno di gare sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori. Riccardo Bagaini ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri categoria T47 con il tempo di 23.24, suo personale. Non ancora 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 12 ottobre), il piemontese che stravede per Usain Bolt e già medagliato in ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : Italia in festa. Oney Tapia da record del mondo - Caironi si tinge d’oro! : Grande giornata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Oney Tapia non delude le aspettative e domina il lancio del disco F11 firmando addirittura il nuovo record del mondo. L’italo-cubano spedisce l’attrezzo a 46.07 metri, migliorando il precedente primato di 45.65 che aveva siglato ad aprile. Il 42enne, argento alle Paralimpiadi di Rio 2016, conferma il titolo ...

Cip Umbria : Riccardo Menciotti un oro e due bronzi agli Europei paralimpici di nuoto di Dublino : ... ha vinto l'oro il primo giorno di gare , lunedì 13 agosto, nella staffetta 4x100 stile libero con il tempo di 3'50"86 , crono che si avvicina molto al record del Mondo di 3'48"10, . Il poker ...