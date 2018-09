Europa | lavoro | fisco Azzurri in conclave nell' attesa del Cavaliere

Malattie croniche e lavoro in Europa – Quali bisogni : La presenza di una malattia cronica influisce sulla vita delle persone, inclusa la loro attività lavorativa – che si tratti di mantenere un lavoro o di riprendere a lavorare dopo una lunga assenza – con importanti ricadute per l’identità della persona stessa, sociali ed economiche. I risultati di una recente ricerca Qualitativa, realizzata nell’ambito di un progetto europeo triennale (PATHWAYS), costituiscono una base per lo sviluppo di nuove ...

Europa - 100 miliardi alla ricerca per creare lavoro - e innovazione - : «La Commissione Ue ha proposto di passare da 77 a 100 miliardi gli stanziamenti nel nuovo bilancio 2021-2027 per la ricerca, l'innovazione e la scienza perché questa è la priorità per creare nuovi posti di lavoro perché senza innovazione non si può

Lavoro - denaro - Europa - migranti : intervista a Papa Francesco : Il Lavoro che crea dignità, i soldi che non si fanno con i soldi, l’Europa che ha bisogno di speranza e di futuro e le nuove sfide poste dalle migrazioni: intervista esclusiva a Papa Francesco sul Sole 24 Ore in edicola oggi...

Malattie croniche e lavoro in Europa – La visione degli stakeholder : Il crescente numero di persone in età lavorativa affette da Malattie croniche che si registra in Europa sottolinea l’importanza di politiche per l’inclusione di queste persone nel mondo del lavoro. Di fatto, la situazione europea a questo riguardo è caratterizzata sia da una carenza di politiche e di pratiche per il reinserimento lavorativo delle persone con Malattie croniche, sia da una scarsa attuazione di raccomandazioni che sono ritenute ...

Microimprese italiane da record : leader in Europa nel dare lavoro : A dimostrazione che in questi due Paesi, a trainare l'economia è la grande e non la piccola impresa ASSE PORTANTE DELL'ECONOMIA ' Le nostre micro aziende segnala il Segretario della CGIA Renato Mason ...

Europa - lavoro - Mezzogiorno - incontro a Polistena : ... manifestazione che in Piazza della Repubblica proporrà delle serate di confronto politico, musica, intrattenimento, sport e spettacoli, nella serata del 17 agosto ci sarà il confronto-dibattito '...

Moavero per l'anniversario di Marcinelle : "Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa" : "Siamo stati una nazione di emigranti, anche in Europa siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ricordarlo "quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62mo anniversario della tragedia di ...

Lavoro - i contratti a termine ci sono in tutta Europa. Ma in Italia mancano le tutele : La crescita di rapporti a tempo determinato rientra in un trend Ue: l’incidenza è del 15,5% da noi, contro i 16% dell’Eurozona. Il problema? All’estero si investe per garantire occupazione. Nella Penisola, come testimonia il rapporto Svimez, aumenta solo il precariato...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo di ...