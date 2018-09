: Estate,bilancio GdF:500 controlli al dì - TelevideoRai101 : Estate,bilancio GdF:500 controlli al dì - enzo5700 : Un saluto di addio all'estate, edizione 2018, ed un cordialissimo benvenuto alla stagione autunnale che oggi fa il… - ilprincipenero : @PianetaMilan @acmilan Sicuramente avrebbe fatto comodo Locatelli venduto in estate per questioni di bilancio L posto di Mauri o Bertolacci -

Undeieffettuati dalla Guardia di Finanza su più fronti ha evidenziato che una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare.Da giugno a settembre. su 1.477effettuati,902 sono risultati irregolari e, di questi, 753sono affitti in nero. Puglia, Toscana e Lazio le regioni con più violazioni. Sono 4.126 i venditori abusivi che non hanno mai chiesto una licenza e 29 mln i prodotti falsi sequestrati.E scoperti 3.100 lavoratori pagati in nero di cui 36 sono minori. Denunciate 69 persone.(Di venerdì 21 settembre 2018)