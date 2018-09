Estate | sono in nero il 50% degli affitti stagionali | dice la Guardia di Finanza

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ "Finita l'Estate - si spegne l'amore" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop: "questa non sarà una crisi passeggera", avrebbe dichiarato la showgirl agli amici.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Musica in TV - ieri sera in diretta da Milano la finale del Wind Summer Festival : Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sono i re dell’Estate 2018 con la loro “Amore e capoeira”. Ascolti flop : E’ terminato ieri sera il Wind Summer Festival 2018 (di cui ho già avuto modo di parlare in maniera approfondita in diverse occasioni commentando le puntate precedenti) con la finalissima che si è svolta all’Area Expo Experience di Milano (e non in Piazza Duomo come suggerivano diverse indiscrezioni che trapelavano sino alla scorsa settimana): se il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato vinto da Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana ...

Napoli - Ounas ci ripensa : “In Estate volevo andarmene - sono rimasto per Ancelotti” : È stato l’acquisto scommessa della sessione di mercato estiva del 2017 del Napoli, l’uomo che avrebbe dovuto ravvivare l’attacco dei partenopei nei momenti di stanchezza dei titolari o a partita in corso. In realtà Adam Ounas l’anno scorso ha visto il campo poco e niente, ritenuto da Sarri come un semplice rincalzo di Callejon, uno degli intoccabili per l’attuale allenatore del Chelsea. Così in estate la ...

A Lecce 46 persone sono indagate (e alcune sono state arrEstate) con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio dell’assegnazione di case popolari : A Lecce 46 persone risultano indagate e alcune di loro sono state arrestate con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio di case popolari. La Guardia di Finanza del comando provinciale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di The post A Lecce 46 persone sono indagate (e alcune sono state arrestate) con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio dell’assegnazione di case popolari appeared first on Il ...

Estate: nei cieli svizzeri si sono visti 240'744 fulmini

Il matrimonio più fortunato dell’Estate? È questo : sono in posa sugli scogli per le foto - ma ciò che succede è da ridere : Come dice il proverbio: sposa bagnata, sposa fortunata. È quello che succede a queste due neo mogli, in posa sugli scogli per la classica sessione di foto post matrimonio. “Lo sapevo…sapevo quello che sarebbe successo” si sente dire da chi le stava riprendendo con il cellulare dopo che una grossa onda le ha investite. L'articolo Il matrimonio più fortunato dell’estate? È questo: sono in posa sugli scogli per le foto, ma ...

Diciotti - Salvini : “Inchiesta? Mi costituisco - arrEstatemi!"/ Ultime notizie : "Nuove accuse sono medaglie" : Diciotti, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro Salvini. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:06:00 GMT)

Due persone sono state arrEstate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Virus di fine Estate / Ultime notizie : sono 80mila gli italiani costretti a letto : Virus di fine estate, Ultime notizie: sono addirittura 80mila gli italiani costretti a letto in questo periodo dell'anno. Raffreddore e disturbi gastrointestinali protagonisti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:40:00 GMT)

“L’ha fatta impazzire”. Pellegrini beccata a cena proprio con lui - ci sono le foto. È la coppia dell’Estate? : Se fai trentanni è giusto festeggiare tre volte. Dopo gli europei in Irlanda, Federica Pellegrini ha deciso di dedicare anima e corpo solo a sé stessa. Lo ha fatto con tre feste diverse: una dedicata ai colleghi e compagni di squadra, una solo ed esclusivamente per le amiche e l’ultimo, tenutosi a Jesolo, con parenti e amici intimi. A documentarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 29 agosto. ...

L’Estate 2018 sui social : da #Cr7 a #KikiChallenge - ecco quali sono sono stati gli hashtag più usati : Alziamo gli occhi e L’estate è lì davanti a noi: le onde del mare, la sabbia tra i piedi, la cima di una montagna o il prato verde che si specchia nel lago. Abbassiamo lo sguardo e L’estate è ancora lì, sui nostri smartphone. I mesi più caldi dell’anno si sono fatti sentire anche sui social e tra trend, geotag e hashtag ha coinvolto migliaia, se non milioni, di utenti sparsi per tutto il mondo. Il racconto dei temi più trend delL’estate è ...

Ilary Blasi e Francesco Totti al mare con i figli : sono loro la famiglia più bella dell'Estate - agli sgoccioli - ESCLUSIVO : Così, mentre lei continuerà a splendere di luce propria, il calciatore pensionato affonderà il naso nella Gazzetta dello sport , 'Che barba, che noia', . E qualcuno inizierà a dire: 'Ah! Il marito di ...

Ai diabetici fa male l'Estate Ci sono troppe tentazioni... : Molto potrebbe fare il mondo della scuola. Purtroppo in Italia mancano insegnanti specializzati su modelli comportamentali come esistono negli altri Paesi europei; manca una corretta gestione del ...

Infarto - ecco perché in Estate le ore più a rischio sono quelle notturne : I medici lo sanno bene: con il freddo, il rischio di trovarsi di fronte un paziente con un Infarto del miocardio aumenta. Ma alcune precauzioni vanno prese anche nel corso della bella stagione. Vero è ...