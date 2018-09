Estate sicura | la Guardia di Finanza | irregolare una casa vacanze su due

'Estate sicura' : 81 arresti - furti in casa in calo del 13% : L'operazione 'Estate sicura' della polizia ha portato all'arresto di 81 persone. Inoltre, sono stati controllati 293.186 veicoli e 46.485 persone , di cui 9.677 con precedenti, , sono state denunciate ...

Estate sicura nel territorio di Ragusa : controllati 4461 veicoli : 4461 veicoli controllati e 25 sanzioni per violazione al codice della strada. E' il bilancio dell'operazione Estate Sicura in provincia di Ragusa

Estate sicura - sequestrati due lidi abusivi tra Bacoli e Monte di Procida : L'Estate sta finendo, ma c'è ancora tempo per sequestrare lidi abusivi. Due sono stati scoperti tra Bacoli e Monte di Procida dai carabinieri della stazione di Bacoli, insieme a personale della ...

Modica - controlli Estate sicura : un arresto e 38 perquisizioni : Un arresto, 3 persone deferite in stato di liberta' per furto, 2 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. controlli dei carabinieri di Modica

Estate sicura con i controlli ordinari e straordinari messi in atto dalla Questura di Catanzaro su tutto il territorio provinciale : Per la sicurezza dei cittadini accurati controlli sono stati eseguiti dal personale del Nucleo Artificieri ai siti di sparo e ai pirotecnici in occasione degli spettacoli in programma nelle numerose ...

Estate sicura a Modica e Pozzallo : controlli del territorio : Continua senza sosta l'operazione 'Estate sicura' nel comprensorio del Commissariato di Modica da parte della Polizia di Stato, per garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel periodo estivo e ...

Estate sicura a Modica e Pozzallo : controlli del territorio : Prosegue l’operazione “Estate sicura” a Modica e Pozzallo. Servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

L'Estate sicura della Polizia di Stato tra arresti - denunce e sequestro di droga : PRIMAPRESS, - ROMA - Continua l'operazione 'Estate Sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone ...

'Estate sicura' - 25 arresti e 68 denunce : 8.10 Seconda fase dell'operazione 'Estate sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone controllate sono state 6.984, di cui 1.672 con precedenti di polizia. Venticinque gli arrestati e 68 i denunciati. Quaranta i veicoli sequestrati, 430 le contravvenzioni e quasi un chilo di droga sequestrata.L'operazione ha lo scopo di aumentare i controlli nel ...

Arriva “Estate Sicura” - la campagna della CRI per superare la prova costume : La prova costume? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnali della...

Arriva “Estate Sicura” - la campagna della CRI per superare la prova costume. La corretta esposizione al sole : La prova costume? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnali della fatica e i campanelli di allarme del nostro corpo: ecco i punti cardine di “Estate Sicura”, la nuova campagna della Croce Rossa Italiana che fornisce semplici consigli per vivere la stagione più calda senza rischi per ...

Arriva “Estate Sicura” - la campagna della CRI per superare la prova costume. Riconoscere i segnali della fatica : La prova costume? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper Riconoscere i segnali della fatica e i campanelli di allarme del nostro corpo: ecco i punti cardine di “Estate Sicura”, la nuova campagna della Croce Rossa Italiana che fornisce semplici consigli per vivere la stagione più calda senza rischi per ...