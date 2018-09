Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio | occhi in casa Genoa ...

Esclusiva CalcioWeb – Shanta Ronaldo - parla il sosia di CR7 : “È il mio idolo - vi racconto cosa ha fatto quando l’ho incontrato. Con la Juve vincerà il triplete” : 1/9 Shanta Ronaldo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - a rischio Inzaghi : ecco l’eventuale sostituto : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar a tenere banco è la situazione legata all’allenatore Filippo Inzaghi. Inizio di stagione veramente deludente in casa rossoblu ma posizione di classifica che non sorprende, la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza non convince, in particolar il reparto avanzato non sembra all’altezza della categoria. Un solo punto conquistato, penultimo posto in classifica (solo per la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - affari con il Cagliari - in due possono cambiare maglia : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse Marco C ...

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Genoa guardano al mercato svincolati : ecco l’obiettivo : 1/10 Fofana (LaPresse/Valter Parisotto) ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Juventus e Roma pensano ad uno scambio : Il Calciomercato di riparazione è ancora lontano ma Juventus e Roma stanno preparando le strategie per rinforzare ulteriormente le squadre. Nonostante una squadra già fortissima i bianconeri potrebbero decidere per alcuni cambiamenti, voci continue sull’arrivo di Marcelo ma anche su un ritorno di Pogba mentre in uscita potrebbe esserci Dybala, altre panchine avvicinerebbero alla rottura con l’argentino. Secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – L’Inter pensa ad un clamoroso ritorno - per il 2019-2020 i cinesi puntano su Mourinho : La stagione per l’Inter stenta a decollare dopo la sconfitta con il Sassuolo ed il pari in casa contro il Torino. Spalletti è sulla graticola, seppur da poco ha rinnovato il contratto con i nerazzurri. I cinesi non sono soddisfatti dell’andamento della squadra: dopo il mercato a suon di milioni si aspettavano molto di più sul piano del gioco e dei risultati. Da qui ecco la folle idea: riportare Mourinho a Milano anche alla luce ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - Biabiany out : può arrivare uno svincolato - duello con il Bologna : 1/8 LaPresse - Jennifer Lorenzini ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - il club granata pensa ad uno svincolato : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dall’importante pareggio sul campo dell’Inter, punto che ha permesso di muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro la Roma. Reazione importante contro la squadra di Spalletti per gli uomini di Mazzarri che hanno rimontato due gol di svantaggio ma tegola dovuta all’infortunio di Ansaldi, attesa per il responso degli accertamenti ma la situazione potrebbe essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Parma - Bologna e Udinese - si tenta il colpo dal mercato svincolati : 1/13 LaPresse ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - già deciso il primo innesto per gennaio : 1/12 LaPresse/PA ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - la decisione della dirigenza per l’attacco : Calciomercato Torino – Il campionato del Torino è iniziato con una sconfitta, una buone prestazione comunque per la squadra di Walter Mazzarri nella gara contro la Roma. Il Calciomercato si è concluso alla grande per i granata e con gli arrivi del centrocampista Soriano e dell’attaccante Simone Zaza. Ma ancora non è finita, alcuni campionati sono ancora aperti e potrebbero concretizzarsi operazioni in uscita. Nelle ultime ore sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ecco il nome dell’ultimo colpo : visite mediche programmate : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, l’obiettivo è chiudere con la ciliegina sulla torta, l’arrivo di un centrocampista. Per la giornata di domani sono state programmate le visite mediche, il nome è top secret ma nelle ultime ore sono circolate numerose voci. Impossibile l’arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio, molto difficile quello di Rabiot del Psg, per ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...