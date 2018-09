Equinozio 2018 | domani è il primo giorno d’Autunno | ecco le IMMAGINI più belle da

Equinozio d’Autunno 2018 : anche Venere saluta l’arrivo della nuova stagione : L’Equinozio di Autunno 2018 è ormai alle porte: arriva il 23 Settembre, alle 03:54 ora italiana. anche Venere saluterà l’arrivo della nuova stagione: il pianeta è in un periodo di massima luminosità ed è visibile al tramonto. Successivamente scomparirà per poi tornare in scena a novembre, prima dell’alba. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, ...

Arriva l’Equinozio d’Autunno 2018 : tutto quello che c’è da sapere - tra scienza e curiosità : Il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova stagione astronomica, inaugurata dall’Equinozio d’Autunno. Si tratta di un giorno molto importante in tutto il mondo. Da tempi immemori l’Equinozio d’Autunno, carico di fascino, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’equinozio di autunno si verifica tra ...

