ENRICO RUGGERI OPERATO ALLE CORDE VOCALI | COME STA? Fan preoccupati | concerti sospesi

ENRICO RUGGERI ricoverato in ospedale e operato : ecco che è successo e come sta : Stop ai concerti per Enrico Ruggeri, che è stato ricoverato in ospedale e poi operato. Nei giorni scorsi, il cantante vincitore di due Festival di Sanremo che si sarebbe dovuto esibire a Chiavasso sabato 22 settembre per poi sostenere altri 13 concerti in giro per l’Italia, dopo la tappa di Marotta aveva scritto, comunicando l’esigenza di interrompere il tour: “Ieri è stata una serata per me di un’intensità incredibile: avete ...

Annullato il tour di ENRICO RUGGERI dopo un “forte dolore fisico” - presto l’operazione alle corde vocali : dopo un nuovo problema alle corde vocali, è Annullato il tour di Enrico Ruggeri. L'artista dei Decibel si è arreso all'evidenza della sua condizione e ha dichiarato di doversi operare presto per risolvere il problema dell'edema che l'ha tenuto già fermo nel mese di agosto. Ieri è stata una serata per me di un’intensità incredibile: avete cantato, avete capito. Ho dato tutto quello che avevo e sono andato oltre, ignorando raccomandazioni e ...

ENRICO RUGGERI in ospedale - annullato il tour - salta il concerto di Chivasso : Enrico Ruggeri annulla il tour. Il cantante, vincitore di due Festival di Sanremo, aveva comunicato nei giorni scorsi la notizia tramite Facebook. Dopo la tappa di Marotta, il 18 agosto, il cantante aveva scritto: «Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto». Ma da domenica 16 settembre il cantante è nuovamente ricoverato in ospedale per un edema alle corde vocali. Altri accertamenti medici hanno dato un unico esito: la ...

Confermato il tour di ENRICO RUGGERI dopo i problemi alle corde vocali : i prossimi appuntamenti : Il tour di Enrico Ruggeri riprenderà da dove si è fermato. L'artista di Mistero è quindi pronto a tornare sul palco dopo la paura dei giorni scorsi, nei quali aveva annunciato uno stop per problemi di salute che l'avrebbero tenuto sul palco in attesa di accertamenti. Dai controlli medici effettuati, non è risultato niente di preoccupante, se non un edema alle corde vocali di semplice trattamento. L'annuncio è arrivato direttamente sui suoi ...

“Ospite indesiderato”. ENRICO RUGGERI rompe il silenzio : qual è la malattia che lo costringe allo stop : Enrico Ruggeri fa preoccupare i suoi fan dopo le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Lo scorso ferragosto ha annullato tutti gli appuntamenti in programma per le prossime settimane: nel calendario di Ruggeri c’erano ancora in programma tredici appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne quello di Biasca del prossimo 31 agosto, nella Confederazione Elvetica), sia coi Decibel che come solista (anche in acustico), in tutta ...

Arrivano gli aggiornamenti sullo stato di salute di ENRICO RUGGERI dopo lo stop a Marotta : Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Enrico Ruggeri chiariscono definitivamente quale sia stato il problema a mettere ko il Rouge in uno dei suoi ultimi concerti, che ha dichiarato di aver concluso a fatica. L'artista si è fatto sentire sui suoi social con un messaggio che ha rassicurato i tanti fan preoccupati per le sue condizioni, per le quali lui stesso si era detto turbato. A pochi giorni dalle prime dichiarazioni, arriva quindi il ...

ENRICO RUGGERI sta male : tour sospesi dopo un preoccupante annuncio social : Enrico Ruggeri, dopo esser tornato nel mondo della musica nel 2017 con i Decibel, ha recentemente annunciato di essere costretto ad interrompere la propria attivita' canora per alcuni motivi di salute che però non ha mai precisato pubblicamente. La rivelazione è arrivata sui social [VIDEO], dove il cantautore ha tenuto a condividere un post sul proprio profilo verificato: Adesso non mi è più possibile prore. Motivi di salute mi impediscono di ...