Elsa Fornero a Tgcom24 | ' L' odio nei miei confronti usato solo per avere voti'

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Elsa Fornero : il sistema non va picconato (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Elsa Fornero: il sistema non va picconato. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre .Elsa Fornero ha presentato a Sanremo il suo libro “Chi ha paura delle riforme” e nell’occasione ha concesso un’intervista a la-rivera.it, in cui ha parlato anche di pensioni. Innanzitutto ha evidenziato che non è con gli slogan che si risolvono i problemi del Paese, ...

Riforma pensioni 2018/ Elsa Fornero rilancia il contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Elsa Fornero rilancia il contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Elsa Fornero - ancora tu? Parla l'ex ministro a In Onda : pensioni - cosa si spinge a dire : Elsa Fornero, ex ministro del lavoro e delle politiche sociali, docente ora in pensione, riappare in tv a In Onda , ospite di David Parenzo e Luca Telese. Qui il video dell'intervento . Parla ...

Pensioni e golpe finanziario - l'ombra di Elsa Fornero sull'attacco all'Italia : C'è l'ombra di Elsa Fornero dietro i rischi di golpe finanziario contro l'Italia. Le manovre sui Btp , con gli investitori stranieri in fuga dai titoli italiani con un'ondata di vendite negli ultimi ...

Riforma pensioni - Elsa Fornero : “Quota 100 si può fare - ma costa più di 5 miliardi” : In un'intervista a Radio Cusano Campus l'ex ministra Fornero parla della possibilità che la Riforma del sistema pensionistico possa essere inserita già nella legge di Bilancio: "Se si vuole Quota 100 la si può anche fare. Basta trovare i 5 miliardi, dicono loro, anche se io credo che i costi saranno maggiori".Continua a leggere

Taglio delle pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

Riforma pensioni 2018/ Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Elsa Fornero - l'ex ministro boccia il taglio alle pensioni d'oro : 'Ossessionati da me - una vigliaccheria' : Non poteva che arrivare una drastica bocciatura da parte di Elsa Fornero all'ultima proposta del governo Lega-M5s sul taglio delle 'pensioni d'oro' superiori ai 4 mila euro netti al mese. Secondo l'ex ...