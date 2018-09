Economia Circolare e Bioeconomia | al via la call “Trace x Novamont” | una sfida a centri

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Al via l’iniziativa Trace x Novamont, iniziativa di open innovation promossa da Cariplo Factory, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Novamont, per sostenere la crescita di progetti innovativi di Circular Economy e lo sviluppo della Bio, creando sinergie tra l’azienda leader in Italia di questo settore e startup, aziende e progetti di ricerca. La transizione, già in corso, verso un modello dirappresenta una straordinaria opportunità per riorganizzare la produzione e il consumo di beni. Fortemente incentivata dall’innovazione digitale, questa transizione rappresenta per le aziende un’occasione unica per superare le criticità del binomio crescita e consumo di risorse. Trace x Novamont vuole dare impulso a questa transizione, partendo dalla Bio. Due le principali aree di interesse dellaFor Proposal di Trace x Novamont. La prima riguarda le soluzioni ...