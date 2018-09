È morto il presidente del Vietnam | Tran Dai Quang

Vietnam - è morto il presidente Dai Quang : 7.45 E' morto all'età di 61 anni, a seguito di una "grave malattia", il presidente Vietnamita Tran Dai Quang. Lo ha annunciato il governo di Hanoi, precisando che il presidente si è spento al Military Central Hospital ma non fornendo ulteriori dettagli sulla malattia di cui soffriva. Quang,la cui ultima apparizione pubblica è stata mercoledì scorso,aveva ospitato l'anno scorso Trump nella sua prima visita di Stato al Paese comunista. Era ...

Regeni - Fico a Il Cairo : Al Sisi “morto 2 volte per depistaggi”/ Presidente Camera : ”tesi rapporti con Egitto” : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Salvador Allende - chi era il presidente cileno morto nel golpe del '73 - : Nato a Santiago del Cile nel 1908, è stato fondatore del Partito Socialista, senatore, ministro e presidente del Senato. È diventato capo di Stato nel 1970. Tre anni dopo si è suicidato durante il ...

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex Presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

morto De Michelis - presidente Marsilio : 12.20 E' Morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Fratello dell'ex ministro socialista, Gianni, ha lanciato autori come Tamaro e Mazzantini.Stava per compiere 75 anni Nel 1965, appena laureato, entra in Marsilio, nata 4 anni prima. Dal 2000 in Rcs, la società editrice era stata riacquisita nelle quote storiche proprio da De Michelis, che le aveva cedute parzialmente a Feltrinelli nel 2017. Ora Marsilio ...

